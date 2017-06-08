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Апрельский экспорт заметно не дотянул до мартовского, но сальдо удержалось в плюсе
09.06.2017 14:31 — Новости Экономики | Tut.by
В январе-апреле 2017 года белорусский экспорт товаров и услуг вырос на 19,5% к аналогичному периоду 2016 года до 10,413 млрд долларов. При этом в апреле экспорт оказался ниже мартовского на 7,1%. Сальдо торговли товарами и услугами по итогам четырех месяцев осталось в плюсе, хотя и снизилось против данных за квартал — 120,5 млн долларов против отрицательного сальдо в 135,1 млн в январе-апреле прошлого года,
Импорт товаров и услуг в январе-апреле вырос на 16,3% к аналогичному периоду прошлого года до 10,293 млрд.
Экспорт товаров за четыре месяца вырос на 21,3% — до 8,236 млрд долларов, импорт — на 19,2%, до 9,130 млрд. Сальдо по товарам сложилось отрицательное в размере 894,5 млн долларов.
Сальдо торговли услугами по итогам четырех месяцев оказалось положительным — 1,015 млрд долларов, показатель аналогичного периода прошлого года превзойден на 38,8%. Экспорт услуг вырос на 13,1% до 2,178 млрд долларов. Импорт снизился на 2,7%, составив 1,163 млрд долларов.
Эксперты Нацбанка
В 2016 году экспорт товаров и услуг в Беларуси снизился на 9,3% до 29,758 млрд долларов, импорт товаров и услуг в прошлом году упал на 8,8% — до 29,808 млрд. Год Беларусь
Среди позиций,
На нефтепродуктах Беларусь потеряла за год 2,740 млрд долларов. Выручка от этих поставок упала на 40,4%. Если бы не затянувшиеся нефтегазовые споры с Россией, в нынешнем году за счет увеличения цен можно было бы рассчитывать на восстановление выручки.
Не очень благополучно и на рынке хлоркалия. В итоге в июне задним числом ставку экспортной пошлины на калийные удобрения
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Сальдо торговли товарами и услугами по итогам четырех месяцев осталось в плюсе, хотя и снизилось против данных за квартал - 120,5 млн долларов против отрицательного...
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