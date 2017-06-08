В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Конденсационные котлы Vitocrossal 100 CI1 С мая 2017 года компания Viessmann ввела в программу поставок новый котел Vitocrossal 100, тип CI1. Нормативный КПД этого газового конденсационного котла универсального...

С мая 2017 года компания Viessmann ввела в программу поставок новый котел Vitocrossal 100, тип CI1. Нормативный КПД этого газового конденсационного котла универсального применения мощностью от 80 до 318 киловатт составляет 109 процентов. Эта отопительная установка с оптимальным соотношением цены и производительности является экономичным решением как для жилых зданий, так и для промышленных предприятий. Котел Vitocrossal 100 оборудован проверенным в эксплуатации теплообменником Inox-Crossal и прочной цилиндрической горелкой MatriX. Диапазон модуляции от 1 до 5 в сочетании с большим водонаполнением гарантирует длительный срок службы горелки и экономный расход энергии. Размеры котла Vitocrossal 100 без облицовки составляют всего 450 миллиметров, благодаря чему он пригоден для модернизации. Ведь чаще всего при замене старого оборудования характерны стесненные условия подачи на место установки.Теплогенератор можно заказать в виде комплектного модуля или отдельных компонентов. Оборудование поставляется с завода в предварительно собранном блочном исполнении с выполненным кабельным подключением. За счет этого сокращаются время монтажа и трудозатраты в месте установки.Встроенный регулятор сгорания Lambda Pro Control автоматически адаптирует горелку в соответствии с используемым видом газа, обеспечивая равномерно высокое и эффективное качество сжигания топлива с малым выбросом вредных веществ. Котел Vitocrossal 100 может работать в режиме эксплуатации с забором воздуха для горения из помещения установки или извне.Встроенный контроллер Vitotronic обеспечивает быстрый ввод в эксплуатацию и простое управление. Интерфейс Vitoconnect, которым опционально оснащается котел, позволяет удобно управлять оборудованием через Интернет с помощью приложения.Пресс-служба компании Viessmann