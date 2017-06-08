В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Окна без глухих частей Махачкалинский республиканский перинатальный центр, который возводился с 2014 по 2016 год, построен по заказу Министерства здравоохранения Дагестана силами...

Махачкалинский республиканский перинатальный центр, который возводился с 2014 по 2016 год, построен по заказу Министерства здравоохранения Дагестана силами госкорпорации Ростех. Утепленные вентилируемые фасады сокращают теплопотери через внешние стены и позволяют поддерживать благоприятный микроклимат в палатах и операционных. Данное медучреждение проектировалось и строилось в соответствии с жесткими требованиями, предъявляемыми к современным медицинским учреждениям, рассказывает Мурад Гебеков, менеджер по продажам бизнес-региона Дагестан компании PROPLEX, первого российского разработчика и производителя оконных ПВХ-систем по австрийским технологиям. Поэтому заказчиком для него были выбраны энергосберегающие оконные конструкции на основе пятикамерой системы PROPLEX-Premium с монтажной шириной 70 миллиметров.Все окна оснащены двухкамерными стеклопакетами шириной 32 миллиметра с использованием стекол с энергосберегающим напылением и аргоновым заполнением камер. Благодаря исключительно высокому уровню термосопротивления и шумозащиты такие светопрозрачные конструкции не просто обеспечивают тепловой комфорт и оберегают покой людей, а в прямом смысле слова сохраняют жизнь и здоровье маленьких пациентов.Изготовлением оконных конструкций и их монтажом на этом ответственном объекте занималась махачкалинская компания Унисервис, партнер PROPLEX. Общая площадь остекления составила 3 тысячи квадратных метров. Одной из особенностей проекта стало то, что по требованию заказчика во всей конструкции окна не предусматривалось глухих частей, то есть везде предусмотрены открывающиеся створки.www.proplex.ru