Начато производство клей-пены LOGICPIR

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В ассортименте компании ТехноНИКОЛЬ появилась новинка, клей-пена LOGICPIR. Данный продукт предназначен для быстрого и прочного крепления теплоизоляционных плит из жесткого пенополиуретана при устройстве систем наружной и внутренней теплоизоляции кровель и балконов, а также для заделки щелей между пенополиуретановыми плитами. Мы всегда стремимся предоставлять нашим потребителям надежные и современные строительные решения. Поскольку в ассортимент наших продуктов входит пенополиуретановый утеплитель, то разработка рецептуры для создания клей-пены, позволяющей надежно приклеивать этот материал, стала логичным решением для Научного центра ТехноНИКОЛЬ. Кроме того, высокотехнологичный клеевой способ монтажа теплоизоляции является наиболее эффективным и удобным методом крепления, который сейчас стремительно набирает популярность среди профессионалов и не только, комментирует Екатерина Горячева, руководитель направления Мастики и строительная химия Корпорации ТехноНИКОЛЬ.Клей-пена LOGICPIR представляет собой универсальный однокомпонентный полиуретановый клей в аэрозольных металлических баллонах объемом 1000 миллилитров, снабженных профессиональным клапаном под монтажный пистолет. Важной особенностью клей-пены является температура применения материала, от минус 10 до плюс 35 градусов. Специально разработанная рецептура клей-пены подходит для приклеивания пенополиуретановых плит на стеклохолсте и фольге к различным основаниям.К бетону, кирпичу, цементным штукатуркам и другим минеральным основаниям, а также к дереву, древесно-стружечным плитам, плитам OSB, мозаичной облицовке. Поэтому клей-пена LOGICPIR является идеальным решением для монтажа утеплителя как внутри помещений, так и снаружи, в том числе по основаниям из битумного пароизоляционного ковра с мелкозернистой или крупнозернистой посыпкой.Компания ТехноНИКОЛЬ внедряет инновационные комплексные решения для теплогидроизоляции зданий и обеспечивает их инжиниринговую поддержку. Одним из наиболее технологичных применений является использование новой клей-пены при устройстве системы ТН-КРОВЛЯ Эксперт PIR. Она предназначена для нового строительства и реконструкции крыш, где невозможно или затруднено использование механического крепления, например, кровли по ребристым плитам, кровли сложных форм, а также на объектах с высокой ветровой нагрузкой.При укладке утеплителя достаточная степень расширения клей-пены LOGICPIR позволяет компенсировать перепады высот неровного основания до 20 миллиметров, обеспечивая ровную поверхность для гидроизоляционного ковра из полимерной мембраны LOGICROOF. Кроме того, применение клеевого решения для крепления плит теплоизоляции позволяет решить основную проблему, коей является появление мостиков холода.Таким образом данный подход позволяет обеспечить максимально эффективную теплоизоляцию. Для очистки монтажного пистолета или удаления незатвердевшей клей-пены LOGICPIR специалисты Корпорации ТехноНиколь рекомендуют использовать Очиститель для монтажной пены ТЕХНОНИКОЛЬ.www.tn.ru