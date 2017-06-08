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Будущее композитов в строительстве

09.06.2017 11:48 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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С 20 по 22 июня 2017 года в Чикаго состоится награждение шести компаний, чья деятельность может быть в той или иной степени отнесена к сфере производства стройматериалов, за успехи, достигнутые на ниве разработки и изготовления новых композитных материалов. Речь идет о мероприятии The Future of Composites in Construction, которое проведет здесь JEC Group, крупнейшее в мире объединение предприятий и организаций, занимающихся композитами. Данная компания целиком принадлежит некоммерческому Center for the Promotion of Composites. В рамках целенаправленной деятельности по продвижению новых строительных материалов и технологий, связанных с применением композитов, центром и группой регулярно проводится конкурс с присуждением победителям премий JEC Innovation Awards. В этом году будут отмечены компании Owens Corning за легкость изготовления композитов, Biteam за долговечность изготавливаемых конструкций, DowAksa за антисейсмическую арматуру, Premier Composites Technologies за переработку использованной полиэтиленовой тары из-под воды, Optima Projects за облегченные конструкции высотного строительства и, наконец, Armageddon Energy за энергосберегающие решения. Многочисленные и разнообразные преимущества, которые эти инновационные материалы и технологии приносят в строительную промышленность, помогут преодолеть такие грядущие проблемы, как минусы урбанизации, учащение стихийных бедствий, а также сокращение объема невозобновляемого сырья. Устанавливаемые сегодня обществом стандарты легкости, прочности и устойчивости достаточно высоки. И композитные материалы дают возможность надежного решения названных и ряда других проблем с обеспечением необходимых параметров.

www.jeccomposites.com
 
 
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С 20 по 22 июня 2017 года в Чикаго состоится награждение шести компаний, чья деятельность может быть в той или иной степени отнесена к сфере производства...

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