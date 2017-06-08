В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ГРУНДФОС снизила цены на скважинное оборудование для частных домов Компания ГРУНДФОС предлагает специальный прайс на скважинные насосы SQE и автоматику для поддержания постоянного давления в системах автономного водоснабжения....

Компания ГРУНДФОС предлагает специальный прайс на скважинные насосы SQE и автоматику для поддержания постоянного давления в системах автономного водоснабжения. Стоимость оборудования снижена на 7-15 процентов. Приобрести более совершенный насос с интеллектуальной системой управления можно по цене стандартного скважинного оборудования GRUNDFOS. Насосы SQE предназначены для работы в системах водоснабжения коттеджей. Модели отличаются широким диапазоном производительности, просты и удобны в эксплуатации. Насосы оборудованы частотным преобразователем и возможностью подключения блока управления, благодаря которым даже при переменном расходе давление в кране поддерживается постоянным. Модели SQE позволяют создать систему водоснабжения с поддержанием постоянного давления. Такое решение удобно, когда в доме и на участке много точек водоразбора. Оборудование чутко подстраивается под потребности системы, сохраняя напор на неизменном уровне, комментирует Сергей Захаров, директор департамента бытового оборудования компании ГРУНДФОС.Но часто люди выбирают более простые, нерегулируемые системы. Мы понимаем, что это связано с бюджетом, поэтому временно ввели специальные цены на насосы SQE и автоматику, равные стоимости оборудования без интеллектуального управления. Домовладельцы должны ощутить все преимущества более продвинутых решений.Специалисты подчеркивают, что насосы SQE более выгодны в применении в стандартных системах водоснабжения, так как они могут работать с реле давления, равно как и системы с SQ. Более того, стандартная система водоснабжения с SQE может быть улучшена в дальнейшем добавлением соответствующей автоматики. К тому же выбор в пользу SQE подтверждается предоставлением гарантийных обязательств на 5 лет по сравнению с 2 годами на насосы SQ.Приобретая модель SQE, покупатель получает современный насос и систему водоснабжения с постоянным давлением при переменном насосе. Кроме того, автоматика SQE обеспечивает мягкий старт и останов для предотвращения гидравлического удара. Электронный блок защищает оборудование от скачков напряжения в сети и гарантирует стабильное водоснабжение даже при пониженном напряжении.Каковая ситуация характерна для частного сектора и поселков. Специальный прайс-лист на насосы SQE и автоматику действует до 31 июля. Отгрузки по заказам будут совершаться до 31 августа. Чтобы оперативно удовлетворить спрос, на складе в Москве уже создан запас самых востребованных моделей линейки SQE и автоматики.www.grundfos.ru