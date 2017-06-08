В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Компания Hitachi открыла первый шоу-рум в России 1 июня 2017 года открылся первый шоу-рум климатической техники компании Hitachi, одного из мировых лидеров в производстве систем кондиционирования воздуха. Специально...

1 июня 2017 года открылся первый шоу-рум климатической техники компании Hitachi, одного из мировых лидеров в производстве систем кондиционирования воздуха. Специально для представителей отрасли HVAC в презентационном зале будет показана вся линейка оборудования Hitachi, поставляемого в Россию и страны СНГ. Также в шоу-рум планируется регулярно проводить презентации новинок и обучающие семинары по проектированию, монтажу и сервису систем кондиционирования. Бренд Hitachi популярен в профессиональной среде, и на российский рынок поставляется большой ассортимент моделей. После образования совместного предприятия с Johnson Controls два года назад бренд перешел на новый виток развития. Из-за постоянно растущего интереса к решениям компании требовалась площадка для проведения мероприятий, непосредственно связанных с оборудованием. Было принято решение открыть шоу-рум для специалистов и клиентов компании, комментирует Иван Новосельцев, старший инженер по продажам оборудования Hitachi HVAC.В шоу-рум Hitachi будут представлены сплит-системы и мультисплит-системы, полупромышленное оборудование, мультизональные системы Set Free, тепловые насосы Yutaki и системы управления. Все модели будут смонтированы и находиться в рабочем состоянии. Мы считаем, что у специалистов, занимающихся климатической техникой, должна быть возможность на практике ознакомиться с функционалом оборудования, попробовать самостоятельно его настроить, оценить, насколько удобно устанавливать, обслуживать и эксплуатировать системы, поясняет Иван Новосельцев.По мнению представителей Hitachi, наличие смонтированной техники критически важно для семинаров и тренингов. Невозможно проводить профессиональное обучение без реальных работающих примеров оборудования. Попасть на специализированные занятия не составит труда. На сайте компании постоянно будет открыта запись на семинары по различным тематикам.После регистрации минимально необходимого количества людей будет сформирована группа, и всем участникам предложат дату и время проведения занятия. Шоу-рум расположен по адресу Московская область, город Химки, квартал Клязьма, 1г, Индустриальный парк Шереметьево. На территории завода Johnson Controls.www.hitachiaircon.ru