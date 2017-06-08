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НИИСФ РААСН утвердил автоматический расчет теплоизоляции

09.06.2017 12:35 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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В России появился первый утвержденный НИИСФ РААСН калькулятор расчета толщины теплоизоляции в ограждающих конструкциях. Разработчик СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 выдал следующее заключение. Созданный инженерами Корпорации ТехноНИКОЛЬ инструмент полностью автоматизирует предусмотренные нормативным актом расчеты. Подведомственный Минстрою России Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук обеспечивает научную основу государственной политики в сфере энергетической эффективности зданий, строений и сооружений. Разработанный им свод правил СП 50.13330.2012. определяет уровень термического сопротивления, которому в обязательном порядке должны соответствовать ограждающие конструкции зданий для создания надежной, экологически безопасной среды обитания человека при энергосбережении. В современной строительной практике наиболее эффективным способом соблюдения достаточно высоких требований свода правил стало применение многослойных конструкций, в которых за создание комфортного микроклимата отвечает слой теплоизоляции.

Разработанный одним из крупнейших международных производителей надежных и эффективных строительных материалов при методической, технической и информационной поддержке НИИСФ РААСН калькулятор позволяет рассчитать необходимую толщину теплоизоляционного слоя, исходя из требуемого приведенного сопротивления теплопередаче для конкретного региона и типа строительной системы с учетом термических неоднородностей конструкций. При этом характеристики узлов, используемые при расчете, соответствуют СП 230.1325800.2015.

Успешно прошедший экспертизу НИИСФ РААСН инструмент позволяет сэкономить временные и трудовые затраты на расчет толщины теплоизоляционного слоя в соответствии с СП 50.13330.2012, рассмотреть различные варианты решений и выбрать наиболее эффективные, в том числе с точки зрения экономической целесообразности для конкретной строительной задачи, материал и систему.

Кроме того, Корпорация ТехноНИКОЛЬ предлагает услуги своего Проектно-расчетного центра для проектирования тепловой защиты зданий любой геометрии и архитектуры с применением материалов корпорации, а также оптимизации выбранных решений.

www.tn.ru
 
 
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В России появился первый утвержденный НИИСФ РААСН калькулятор расчета толщины теплоизоляции в ограждающих конструкциях. Разработчик СП 50.13330.2012 Тепловая защита...

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