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Лучшие машинисты за джойстиками лучших машин

09.06.2017 13:00 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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С 16 по 18 мая 2017 года в Краснодаре в рамках финала Национального чемпионата профессионального мастерства Worldskills Russia 2017 прошел конкурс для специалистов дорожной отрасли в категориях машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист погрузчика и машинист экскаватора. Компания Caterpillar, как и в 2016 году, предоставила землеройные машины для конкурса. Три дня молодые профессионалы оттачивали свое мастерство и соревновались на бульдозерах CAT D6R и фронтальных погрузчиках SEM 656D. В ходе соревнований молодые машинисты продемонстрировали свои профессиональные навыки в таких дисциплинах, как загрузка самосвалов фронтальными погрузчиками и разработка траншеи бульдозером, которые позволяют c максимальной точностью оценить уровень мастерства каждого из финалистов. Кроме машин, участвовавших в конкурсной программе, гостям мероприятия и заказчикам были продемонстрированы в работе автогрейдер CAT 140M с системой автоматизированного управления 3D GPS Trimble и грунтовый вибрационный уплотнитель CAT CS74B с системой интеллектуального уплотнения, это контроль степени уплотнения MDP плюс система картографирования Trimble. А также экскаватор САТ 320D2GC, экскаватор-погрузчик CAT 428F2 и асфальтоукладчик САТ AP655F.

Все желающие могли сесть за джойстики автогрейдера и оценить степень комфорта, легкость управления и маневренность машины. Конкурсанты и профессиональные машинисты отмечали следующие преимущества автогрейдера CAT 140M. Это отличный обзор режущих кромок при любом положении отвала и функция автоматического возврата сложенной рамы в центральное положение. Кроме того, поворот колес на полный угол осуществляется легким движением джойстика в отличие от машин с рычажно-рулевой системой управления.

Во время погрузки самосвалов конкурсанты и зрители обратили внимание на мощность гидравлической системы фронтальных погрузчиков SEM в сравнении с китайскими аналогами. Участники соревнований и гости мероприятия могли попрактиковаться в профилировании участка дороги используя систему автоматизированного управления 3D GPS Trimble.

www.cat.com
 
 
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С 16 по 18 мая 2017 года в Краснодаре в рамках финала Национального чемпионата профессионального мастерства Worldskills Russia 2017 прошел конкурс для специалистов дорожной...

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