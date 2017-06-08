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Валюту перестанут принимать в аэропорту Минска с полуночи 10 июня

09.06.2017 16:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 июн – Sputnik. Национальный аэропорт Минск проинформировал пассажиров о том, что с ноля часов 10 июня в аэропорту нельзя будет расплатиться наличной иностранной валютой за услуги.

Валюту перестанут принимать в аэропорту Минска с полуночи 10 июня
© Sputnik / Виктор Толочко
Нацбанк не продлит страховым компаниям разрешения на расчеты в валюте

Ранее Нацбанк принял решение не продлять действие разрешений и не выдавать новые разрешения на проведение расчетов в валюте при оказании гражданам услуг по перевозке авиатранспортом и медицинских услуг.

"В связи с непродлением Национальным банком разрешения на прием иностранной наличной валюты, оказание услуг за иностранную наличную валюту прекращается с 00 часов 00 минут 10 июня", – сообщили в аэропорту.

Там также подчеркнули, что наличные расчеты будут производиться только белорусскими рублями. Безналичные расчеты можно осуществить при помощи банковских карт.

Между тем, в Национальном аэропорту работают, например, службы заказа такси, в которых ранее можно было рассчитаться за оформленный заказ как в белорусских, так и в российских рублях. "Оплата таких услуг будет осуществляться на тех же условиях: наличными можно будет рассчитаться только в белорусских рублях, либо пластиковой картой по безналу", – сообщили в данной связи Sputnik в пресс-службе аэропорта.

Ранее также сообщалось, что Нацбанк в рамках мер по дедолларизации экономики принял решение прекратить выдачу новых и продление уже выданных страховым компаниям разрешений на расчеты в валюте по договорам страхования физлиц. Однако пока не известно, с какого числа прекратятся такие расчеты в валюте.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Срок действия разрешения Нацбанка на прием валюты для расчета за услуги прекращается с ноля часов этого дня.

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