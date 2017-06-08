МИНСК, 9 июн – Sputnik. Российская компания "Уралкалий" планирует во вторник 13 июня обсудить с президентом Беларуси Александром Лукашенко возобновление сотрудничества в калийной сфере, заявил акционер компании Дмитрий Мазепин.



© Sputnik Павел Лисицын Лукашенко: мы готовы вести бизнес с Уралкалием только "по-человечески"

По его словам, на встречу также приглашен глава Сбербанка Герман Греф.

"На 13 июня назначена встреча с Александром Григорьевичем (Лукашенко – Sputnik), и мы еще раз попытаемся найти взаимовыгодное решение. На эту встречу был приглашен президент Сбербанка для того, чтобы со своей точки зрения найти нейтральное финансовое решение, которое устроит обе стороны", — отметил сказал Мавзепин на выставке "Астана ЭКСПО-2017" в Казахстане.

Ранее в Беларуси заявляли о возможности восстановления отношений с ОАО "Уралкалий". При этом Лукашенко заявлял, что работа совместного трейдера "Уралкалия" и "Беларуськалия" должна осуществляться на территории Беларуси и быть полностью подконтрольна белорусским властям.

В июле 2013 года "Уралкалий" разорвал отношения с Беларусью и вышел из состава совместного трейдера БКК. Почти месяц спустя в Минске был арестован глава "Уралкалия" Владислав Баумгертнер. Эти события стали причиной обвала на мировом калийном рынке.