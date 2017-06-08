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"Минималку" за май индексировать в Беларуси не будут
09.06.2017 19:17 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 июн – Sputnik. Минимальную заработную плату в Беларуси за май текущего года индексировать не будут, сообщило в пятницу Министерстве труда и социальной защиты республики.
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По данным Белстата индекс потребительских цен в мае 2017 года по отношению к апрелю составил 100,3%, то есть он не не превысил 5-процентного порога к январю.
Таким образом, по информации Минтруда, оснований для индексации минимальной заработной платы нет.
В настоящее время в Беларуси применяется минимальная заработная плата, установленная в январе текущего года, – 265 рублей.
Минимальная заработная плата (МЗП) это нижняя граница оплаты труда работников, ее размер устанавливается правительством. Работодатели не имеют права платить своим работникам меньше установленного норматива.
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В настоящее время в республике применяется минимальная заработная плата, установленная в январе текущего года, – 265 рублей.
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