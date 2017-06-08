В Слонимском районе начнут производство датской беконной свинины

Производство датской беконной свинины начнут в Слонимском районе до конца года. С ходом инвестпроекта ИООО «Белдан» ознакомился сегодня премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, сообщает БЕЛТА.





«Это перспективное предприятие, интересный и наукоемкий проект в области производства свинины, в которой все, казалось бы, уже внедрено. Гродненская область справляется с заданием по выходу на определенные показатели по производству такой продукции, в том числе благодаря подобным инновационным проектам», — отметил премьер-министр после посещения предприятия.

Инвестпроект по созданию агропредприятия по производству зерна и датской беконной свинины реализуется вблизи деревни Шиганы Слонимского района.





«Предприятие включает в себя 5 тыс. га сельхозугодий, где выращиваем корма, машинно-тракторный парк, склад на 20 тыс. тонн зерна и зерносушильный комплекс, собственное производство комбикорма, а также ферму-репродуктор и ферму откорма. Сейчас формируется стадо, буквально 20 июня планируется завезти сюда племенной материал, и мы запустим комплекс. До конца года здесь получим первую продукцию», — рассказал заместитель директора по развитию ИООО Николай Говорко.

На агропредприятии построены фермы закрытого типа с применением технологий защиты животных в случае циркулирования в данной местности вирусов. Здесь будут производить постную беконную свинину первой категории. Продукцию планируется продавать на внутреннем рынке и экспортировать — в Россию, Китай и другие страны.