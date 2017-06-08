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"Торговый Мир-"Кольцо" все-таки ушел на банкротство
09.06.2017 20:45 — Новости Экономики | Tut.by
Экономический суд Минской области возбудил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо» (ТМК). Информация об этом размещена на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве.
Требования кредиторов принимаются в течении двух месяцев. Судебное разбирательство по делу назначено на 5 октября.
В феврале судом в отношении ТМК было возбуждено производство по делу о банкротстве и введен защитный период до 3 мая.
Впервые информация о том, что «Торговый Мир — «Кольцо» хотят признать банкротом,
«Торговый мир-«Кольцо» объединяет автомобильный и строительный рынки и торговые центры в столичном микрорайоне Малиновка. Его созданием занимался известный бизнесмен Юрий Аверьянов.
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Требования кредиторов принимаются в течении двух месяцев. Судебное разбирательство по делу назначено на 5 октября.
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