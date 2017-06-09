Кобяков: Более половины убыточных сельхозпредприятий за 2-3 года могут снова стать платежеспособными

Более половины убыточных сельхозпредприятий за 2−3 года смогут снова стать платежеспособными. Об этом заявил журналистам премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков во время рабочей поездки в Гродненскую область, передает корреспондент БЕЛТА.

В ОАО «Птицефабрика Слонимская» с участием премьер-министра состоялось совещание о ходе реализации указа президента № 253 от 4 июля 2016 года «О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций» в Гродненском регионе.

«Мы возвращаемся к обсуждению вопросов, связанных с реализацией решений главы государства в области оздоровления предприятий, постоянно. Каждое рассмотрение добавляет в нормативную базу по совершенствованию агропромышленного комплекса новые идеи и предложения. Они позволяют решать непростые вопросы финансового состояния сельскохозяйственных предприятий, которые попали в сложную ситуацию. На сегодня по наиболее сложным, критическим вопросам мы нашли решения. Мы видим, что, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но за период санации, который предусмотрен законодательством, больше половины этих предприятий смогут вернуться к нормальному платежеспособному состоянию», — подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, что это очень хороший результат с учетом того, что обсуждаемый документ действует менее года. Сейчас самое время подвести итоги и обеспечить правильные управленческие решения в этой сфере, добавил Андрей Кобяков.