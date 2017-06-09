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Ярмарка «остатков»

10.06.2017 — Новости Экономики | Могилевские ведомости  
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Ярмарка «остатков» Версия для печатиЯрмарка «остатков» Отправить на e-mail
Автор: 
Галина ХИТРИКОВА.

Ярмарка «остатков» непродовольственных товаров белорусских производителей пройдет в Могилеве 10 и 11 июня. Об этом сообщили в управлении торговли и услуг Могилевского горисполкома.

В ярмарке примут участие субъекты хозяйствования частной и государственной форм собственности.

Площадкой для ярмарки станет улица Миронова. Ее ряды будут работать с 10.00 до 17.00.

 
Теги: Могилев
 
 
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Ярмарка «остатков» непродовольственных товаров белорусских производителей пройдет в Могилеве 10 и 11 июня. Об этом сообщили в управлении торговли и услуг...

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