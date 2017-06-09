Автор: Галина ХИТРИКОВА.

Ярмарка «остатков» непродовольственных товаров белорусских производителей пройдет в Могилеве 10 и 11 июня. Об этом сообщили в управлении торговли и услуг Могилевского горисполкома.

В ярмарке примут участие субъекты хозяйствования частной и государственной форм собственности.

Площадкой для ярмарки станет улица Миронова. Ее ряды будут работать с 10.00 до 17.00.