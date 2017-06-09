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Ярмарка «остатков»
10.06.2017 — Новости Экономики | Могилевские ведомости
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Автор:
Галина ХИТРИКОВА.
Ярмарка «остатков» непродовольственных товаров белорусских производителей пройдет в Могилеве 10 и 11 июня. Об этом сообщили в управлении торговли и услуг Могилевского горисполкома.
В ярмарке примут участие субъекты хозяйствования частной и государственной форм собственности.
Площадкой для ярмарки станет улица Миронова. Ее ряды будут работать с 10.00 до 17.00.
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Ярмарка «остатков» непродовольственных товаров белорусских производителей пройдет в Могилеве 10 и 11 июня. Об этом сообщили в управлении торговли и услуг...
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