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Молочная компания "Новогрудские Дары" передаст в залог банку имущество на 33,1 млн рублей

10.06.2017 11:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Подконтрольная государству молочная компания «Новогрудские Дары» передаст в залог Белагропромбанку имущество на 33,1 млн рублей, что составляет 47,2% балансовой стоимости активов предприятия.


Данное решение принято набсоветом предприятия «в связи с необходимостью замены обеспечения обязательств по кредитным договорам» 2016 года.

В связи с этим поручено заключить соглашения залога прав на продукцию, которая будет выработана в будущем на общую сумму 22,6 млн рублей, залога оборудования — на 10,2 млн рублей, транспортные средства — на 177,8 тысячи, говорится в сообщении набсовета.

Выведены из-за залога основные средства молочной компании на сумму 12,3 млн рублей и товары в обороте на 770 тыс. рублей.

В настоящее время молочная компания «Новогрудские Дары» является крупнейшим из молочных предприятий Гродненской области. Производственные мощности комбината позволяют ежедневно перерабатывать порядка 340 т молочного сырья. В производственную структуру предприятия входят Любчанский сыродельный цех, где выпускаются сыры голландской группы, а также Кореличский маслодельный завод, который производит рассольные и мягкие сыры, а также казеин технический и сухое молоко для животных.

 
 
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Это составляет 47,2% балансовой стоимости активов предприятия.

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