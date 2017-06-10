﻿ Беларусь и Россия: за нефть и газ в российских рублях. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь и Россия: за нефть и газ в российских рублях

11.06.2017 17:03 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Беларусь и Россия приступили к согласованию проекта по переходу расчетов за нефть и газ в российских рублях.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова замминистра энергетики Беларуси Вадима Закревского.

По словам чиновника, точная дата переговоров пока неизвестна, однако проект уже согласовывается в РФ.

«Мы рассчитываем, что сам переход может состояться до конца текущего года», – заявил Закревский.

Напомним, в апреля Россия сообщила об увеличении поставок нефти в Беларусь до 24 млн тонн ежегодно до 2024 года. Эксперты позитивно оценивают этот шаг, считая, что он оздоровит ситуацию в экономике, а российская нефть остается самой выгодной.

 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь и Россия приступили к согласованию проекта по переходу расчетов за нефть и газ в белорусских рублях. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова замминистра...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Украинский миллиардер открывает 20 "крылатых" ресторанов в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика