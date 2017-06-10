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Беларусь и Россия: за нефть и газ в российских рублях
11.06.2017 17:03 — Новости Экономики | БДГ
Беларусь и Россия приступили к согласованию проекта по переходу расчетов за нефть и газ в российских рублях.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова замминистра энергетики Беларуси Вадима Закревского.
По словам чиновника, точная дата переговоров пока неизвестна, однако проект уже согласовывается в РФ.
«Мы рассчитываем, что сам переход может состояться до конца текущего года», – заявил Закревский.
Напомним, в апреля Россия сообщила об
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Беларусь и Россия приступили к согласованию проекта по переходу расчетов за нефть и газ в белорусских рублях. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова замминистра...
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