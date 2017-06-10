Беларусь и Россия: за нефть и газ в российских рублях

Беларусь и Россия приступили к согласованию проекта по переходу расчетов за нефть и газ в российских рублях.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова замминистра энергетики Беларуси Вадима Закревского.

По словам чиновника, точная дата переговоров пока неизвестна, однако проект уже согласовывается в РФ.

«Мы рассчитываем, что сам переход может состояться до конца текущего года», – заявил Закревский.