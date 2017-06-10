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Беларусь и Россия согласовывают проект перехода на рубли при расчете за нефть и газ
11.06.2017 17:59 — Новости Экономики | Tut.by
Россия и Беларусь приступили к согласованию проекта соглашения, который предусматривает переход на российские рубли в расчетах за поставки нефти и газа. Об этом ТАСС сообщил замминистра энергетики Беларуси Вадим Закревский в кулуарах конференции по устойчивому развитию энергетики в Астане.
«Даты точной переговоров нет, но есть проект соглашения, в котором это будет предусматриваться (переход на расчеты в рублях — прим. ТАСС). Он сейчас проходит согласование в Российской Федерации», — сказал он.
Замминистра также выразил надежду, что сам переход может осуществиться до конца этого года.
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в интервью ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщал, что Москва и Минск вернутся к вопросу о переходе на рубли во втором полугодии. Сообщалось, что стороны намерены разработать правила единого рынка газа к 1 января 2018 года.
Напомним, что обсуждение перехода на российские рубли при расчетах за нефть и газ между Москвой и Минском
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Россия и Беларусь приступили к согласованию проекта соглашения, который предусматривает переход на российские рубли в расчетах за поставки нефти и газа. Об этом...
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