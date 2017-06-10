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Беларусь будет платить России за нефть и газ в рублях
11.06.2017 17:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июн — Sputnik. Беларусь и Россия начали согласовывать проект перехода на расчеты за поставки нефти и газа в российских рублях, заявил замминистра энергетики республики Вадим Закревский в воскресенье.
По словам белорусского чиновника, точной даты переговоров еще нет, однако уже есть проект соответствующего соглашения между странами.
"Он (проект — Sputnik) сейчас проходит согласование в Российской Федерации", — цитирует Закревского
Переход на расчет в российских рублях может состояться до конца 2017 года — во всяком случае, на это рассчитывает официальный Минск.
Вопрос о переходе в оплате за российские энергоносители на рубли вновь был поднял весной этого года в разгаре очередной "нефтегазовой войны". После переговоров в Москве президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что "тогда мы меньше будем подвержены курсовым рискам". Сегодня Беларусь платит за энергоносители в долларах США.
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Как ранее говорил белорусский президент Александр Лукашенко, в случае перехода на оплату в рублях страны будут меньше подвержены рискам из-за курсовых колебаний.
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