Беларусь будет платить России за нефть и газ в рублях

МИНСК, 11 июн — Sputnik. Беларусь и Россия начали согласовывать проект перехода на расчеты за поставки нефти и газа в российских рублях, заявил замминистра энергетики республики Вадим Закревский в воскресенье.

По словам белорусского чиновника, точной даты переговоров еще нет, однако уже есть проект соответствующего соглашения между странами.

"Он (проект — Sputnik) сейчас проходит согласование в Российской Федерации", — цитирует Закревского телеканал RT .

Переход на расчет в российских рублях может состояться до конца 2017 года — во всяком случае, на это рассчитывает официальный Минск.

Вопрос о переходе в оплате за российские энергоносители на рубли вновь был поднял весной этого года в разгаре очередной "нефтегазовой войны". После переговоров в Москве президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что "тогда мы меньше будем подвержены курсовым рискам". Сегодня Беларусь платит за энергоносители в долларах США.