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Беларусь будет платить России за нефть и газ в рублях

11.06.2017 17:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 июн — Sputnik. Беларусь и Россия начали согласовывать проект перехода на расчеты за поставки нефти и газа в российских рублях, заявил замминистра энергетики республики Вадим Закревский в воскресенье.

По словам белорусского чиновника, точной даты переговоров еще нет, однако уже есть проект соответствующего соглашения между странами.

"Он (проект — Sputnik) сейчас проходит согласование в Российской Федерации", — цитирует Закревского телеканал RT.

Переход на расчет в российских рублях может состояться до конца 2017 года — во всяком случае, на это рассчитывает официальный Минск.

Вопрос о переходе в оплате за российские энергоносители на рубли вновь был поднял весной этого года в разгаре очередной "нефтегазовой войны". После переговоров в Москве президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что "тогда мы меньше будем подвержены курсовым рискам". Сегодня Беларусь платит за энергоносители в долларах США.

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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Как ранее говорил белорусский президент Александр Лукашенко, в случае перехода на оплату в рублях страны будут меньше подвержены рискам из-за курсовых колебаний.

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Беларусь и Россия: за нефть и газ в российских рублях
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