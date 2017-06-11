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Конкурс на лучшую историю о продаже недвижимости. История № 2. Сказка о целительной даче с плодоносным садом за $9,5 тыс.
12.06.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
«Жила-была Дача… Родилась она в обычном дачном поселке на живописной полянке с растущими березками и кустарниками. Впрочем, дачный поселок был не совсем обычный — от города Барановичи его отделяло всего километров 5. Дорога к Даче бежала через городскую улицу и несколько раз пересекала полотно железной дороги. Но, очутившись на дачной тропинке, словно забывалось, что город с его пылью, суетой и шумом находится совсем близко. Весной здесь слышались трели соловьев, летом порхали бабочки и заглядывали в гости куропатки с выводком птенцов. Зимой на белоснежном снегу оставляли следы зайцы, а осенью эту местность облюбовала себе рыжая красавица белка.
Увидев замечательную полянку с только что родившейся Дачей, хозяева сразу полюбили ее трепетно и навсегда. На полянке вырос небольшой, но уютный домик в два этажа. Чтобы внутри было тепло, его обложили кирпичом, пристроили веранду. Внутри Дачу обшили натуральной вагонкой, привезли старинную мебель, которую сделали своими руками еще далекие предки хозяев — их дедушки и прадедушки. Эта мебель хранила тепло домашнего очага и ту, ни с чем несравнимую прелесть, которую навсегда оставляют в себе вещи, связывающие с любовью дорогих нам людей. В дачном домике запылал огонь в камине, а на кухне была построена настоящая печь. В общем домик получился милый, аккуратный и по-домашнему уютный. Все, кто заходили в него, чувствовали, как на душе становилось радостно и светло.
Чтобы Дача росла сильной и здоровой, хозяева посадили на участке множество плодовых деревьев и цветов. Многочисленные яблони, сливы, груши и черешни наряжали Дачу во время цветения в кружевное ароматное бело-розовое облако, а Дача в знак благодарности за красивый наряд одаривала хозяев большим урожаем ягод и фруктов. Были посажены и редкие заморские растения: актинидия, лимонник, культурные сорта боярышника. Эти новички в саду были немного капризны, избалованы, но, пожив немного с Дачей, очень быстро привыкли к новой местности, и их все уже принимали за своих. Хозяева радовались, как на глазах их любимица становится все сильнее и красивее.
Здесь все чаще собирались гости отпраздновать значимое событие или просто уютно посидеть под тенью деревьев с чашкой травяного чая. Хозяйские сыновья любили заглянуть сюда со своими друзьями. В такие минуты Даче было особенно весело, она слышала много задорного смеха и словно сама окуналась в атмосферу юной беспечности и беспричинной радости. Специально для таких моментов хозяева построили на Даче рядом с высокой старой березой террасу с большим удобным столом и длинными скамьями. К летним визитам гостей на зеленых газонах рассыпались дикие маргаритки.
Что и говорить — Дача выросла настоящей красавицей. Прошло время, выросли хозяйские сыновья, разъехались кто куда… Все реже стали они наведывать Дачу. Впрочем, однажды здесь зазвенел веселый детский смех — у одного из сыновей родилась маленькая чудесная девочка, такая же маленькая, как была когда-то Дача. Когда малышку впервые сюда привезли, она сразу поняла, как хорошо ей будет здесь играть, рвать цветы и дышать чистым воздухом. Но так уж устроена жизнь — родители девочки захотели уехать жить очень-очень далеко от Дачи, туда, где огромные небоскребы касаются облаков, а могучий океан закован в каменные набережные.
Девочка, правда, не раз видела Дачу во сне, улыбалась, вспоминая аромат яблок и чудесные цветы, но приезжать к ней могла все реже — уж больно долго надо было лететь на огромном пассажирском лайнере на встречу с Дачей, к дедушке и бабушке в гости. Другой сын все больше был занят работой и тоже редко приезжал из большого города, куда он перебрался жить. Дача немного загрустила, и как ни старались ухаживать за ней хозяева, ей так хотелось, чтобы снова на лужайке зазвенел детский смех, и чтобы навещали ее чаще…
Хозяева подумали-подумали и решили попробовать найти Даче новых друзей — тех, кто так же ее полюбит, будет ухаживать и подарит ей вторую молодость, будет впитывать в себя необыкновенную силу природы, которую так щедро дарила хозяевам все это время Дача.
Это, конечно, сказка, но совет тем, кто ищет свой уголок: не так важно, насколько богато он будет выглядеть. Главное — это найти то место силы, где вы почувствуете, как уходят все горести и невзгоды. Именно таким местом и стала для нашей семьи дача в деревне Боровцы Барановичского района (теперь уже эта территория присоединена к городу). И расставаться с ним, поверьте, нелегко, но жизнь состоит из рационального и иррационального. А рациональность диктует нам свои правила игры в этой жизни. Но мы искренне надеемся, что новым обладателям наша Дача принесет в жизни такую же радость, как в свое время подарила моей семье».
Информация для покупателей:
Площадь 10 соток, красивый подъезд к дому, сарай 2,5*6 м, кирпичный дом с террасой 8,3*6,5 м, два этажа, металлическая дверь, комфортная беседка, место для дров, колонка, электричество.
Сад: яблони взрослые — 15 шт., черешни — 4 шт., вишня — 3 шт., слива (розовая, синяя, желтая) — 15 шт., груша — 7 шт., виноград — 4 куста, смородина (красная, черная), орех грецкий, лесной фундук, жимолость, лимонник, актинидия, элеутерококк, цидония, малина, клубника.
Продажей занимаемся самостоятельно, без помощи агентства. Цена $9,5 тыс. Месторасположение смотрите
Напомним, что принять участие в
С условиями конкурса можно
Фото: личный архив продавца
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Конкурс на лучшую историю о продаже недвижимости. История № 2. Сказка о целительной даче с плодоносным садом за $9,5 тыс.
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