Конкурс на лучшую историю о продаже недвижимости. История № 2. Сказка о целительной даче с плодоносным садом за $9,5 тыс.

«Жила-была Дача… Родилась она в обычном дачном поселке на живописной полянке с растущими березками и кустарниками. Впрочем, дачный поселок был не совсем обычный — от города Барановичи его отделяло всего километров 5. Дорога к Даче бежала через городскую улицу и несколько раз пересекала полотно железной дороги. Но, очутившись на дачной тропинке, словно забывалось, что город с его пылью, суетой и шумом находится совсем близко. Весной здесь слышались трели соловьев, летом порхали бабочки и заглядывали в гости куропатки с выводком птенцов. Зимой на белоснежном снегу оставляли следы зайцы, а осенью эту местность облюбовала себе рыжая красавица белка.

Увидев замечательную полянку с только что родившейся Дачей, хозяева сразу полюбили ее трепетно и навсегда. На полянке вырос небольшой, но уютный домик в два этажа. Чтобы внутри было тепло, его обложили кирпичом, пристроили веранду. Внутри Дачу обшили натуральной вагонкой, привезли старинную мебель, которую сделали своими руками еще далекие предки хозяев — их дедушки и прадедушки. Эта мебель хранила тепло домашнего очага и ту, ни с чем несравнимую прелесть, которую навсегда оставляют в себе вещи, связывающие с любовью дорогих нам людей. В дачном домике запылал огонь в камине, а на кухне была построена настоящая печь. В общем домик получился милый, аккуратный и по-домашнему уютный. Все, кто заходили в него, чувствовали, как на душе становилось радостно и светло.