Нацбанк о сотрудничестве с РФ, курсе рубля и российских банках

— Сергей Валерьевич, расскажите, пожалуйста, как осуществляется сотрудничество Национального банка с Центробанком РФ? Ведут ли центробанки России и Беларуси обсуждение единой финансовой политики?



© Sputnik / Сергей Пушкин. Макей об угрозах, дипломатических паузах и трезвой оценке отношений

— Сотрудничество между центральными банками Беларуси и России развивается в контексте интеграционного взаимодействия двух стран и отражает не только межведомственный диалог, но и интенсивное сотрудничество между нашими финансово-банковскими системами.

На практике взаимодействие регуляторов осуществляется как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Ярким примером взаимодействия банковских систем двух государств является многолетняя работа Межбанковского валютного совета (МВС) Национального банка Республики Беларусь и Центрального банка Российской Федерации, созданного в конце 1999 года. В мае этого года состоялось уже 46-е заседание Совета.

По итогам многолетнего взаимодействия в рамках МВС подписан и действует ряд межбанковских соглашений. Например, по сотрудничеству центральных банков Беларуси и России в банковском надзоре, информационному обмену и подготовке кадров в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Диалог ведется не только на центральном, но и на региональном уровне — отдельным соглашением определен порядок взаимодействия на уровне региональных подразделений Национального банка Республики Беларусь и Центрального банка Российской Федерации.

Другим примером является сотрудничество центральных банков Беларуси и России в формате ЕАЭС — в соответствии с Договором о согласованной валютной политике от 12 декабря 2011 года. Целью этого документа является проведение центральными банками ЕАЭС согласованной курсовой политики и формирование интегрированного валютного рынка в целях развития взаимных расчетов в национальных валютах. На практике координацию курсовой политики в рамках ЕАЭС осуществляет Консультативный совет по валютной политике. Представители центробанков Беларуси и России также взаимодействуют и в рамках консультационных органов при Евразийской экономической комиссии.

Естественно, центральные банки ведут активный диалог и в рамках межбанковского сотрудничества с Россией, которое осуществляется в первую очередь в форме участия российского капитала в национальной банковской системе Беларуси, а также развития банками корреспондентских отношений, привлечения трансграничных межбанковских кредитов и депозитов, выдачи гарантий и проведения других банковских операций.

— С учетом того, что большинство расчетов с РФ ведется уже в российских рублях, не планирует ли Нацбанк менять вес российского рубля в валютной корзине? Будет ли Нацбанк прибегать к административному поддержанию курса белорусского рубля в случае резких колебаний курса российской валюты?



© Sputnik / Сергей Пушкин. Суриков о Минских соглашениях, визовом вопросе и истерии вокруг учений

— Относительно недавно соответствующие корректировки были проведены Национальным банком. С 1 ноября 2016 года проведено изменение удельных весов входящих в корзину валют: доля российского рубля увеличена до 50% (ранее это было 40%), доля доллара сохранена на уровне 30%, доля евро снижена до 20% (ранее 30%).

Повышение удельного веса российского рубля в стоимости корзины валют было направлено на его приближение к доле Российской Федерации в структуре внешнеторгового оборота Беларуси (в настоящее время составляет около 50%) в целях формирования необходимых условий для поддержания ценовой конкурентоспособности белорусских товаропроизводителей.

Таким образом, удельный вес российского рубля в корзине валют в ближайшее время менять не планируется, поскольку он соответствует доле РФ в структуре внешнеторгового оборота Беларуси.

Что касается курсообразования, то Национальный банк последовательно проводит курсовую политику, предусматривающую минимизацию валютных интервенций. Валютные интервенции проводятся только для сглаживания колебаний стоимости корзины иностранных валют. Динамика обменного курса складывается в результате биржевых торгов под влиянием спроса и предложения.

В случае резких колебаний курса российской валюты Нацбанк продолжит придерживаться принципов рыночного курсообразования и не будет применять административное воздействие на процесс формирования обменного курса белорусского рубля.

— Планируется ли расширение присутствия российских банков на белорусском рынке? Можно ли говорить о приходе новых крупных игроков?

— На сегодняшний день удельный вес иностранных инвестиций в совокупном уставном фонде белорусских банков составляет 16,7%. Национальный банк считает приемлемой и экономически безопасной долю нерезидентов на уровне до 50%. По нашей оценке, банковский сектор Беларуси способен вместить порядка 0,8 миллиарда долларов в форме прямых иностранных инвестиций.

Иностранный капитал присутствует в уставных фондах 19 банков. При этом в 14 банках доля участия иностранных инвесторов в уставном фонде превышает 50% (в четырех из них она составляет 100%). В уставных фондах белорусских банков участвует капитал из России, Австрии, Швейцарии, Польши, Кипра, Казахстана и других стран.

На 1 мая 2017 года банковский сектор включал десять банков с участием российского капитала (10,3% от общего объема совокупного уставного фонда), при этом в пяти банках доля участия российских инвесторов в уставном фонде превышает 50%: ОАО "БПС-Сбербанк", ОАО "Банк БелВЭБ", ОАО "Белгазпромбанк", ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ЗАО "Альфа-Банк".

Дополнительных предложений со стороны российских банков по вхождению в уставные фонды белорусских банков на текущий момент в Национальном банке нет.

В настоящее время Национальным банком и Правительством проводится работа по привлечению стратегических инвесторов для

ОАО "Белинвестбанк", ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Банк Москва-Минск".

В соответствии с Меморандумом между правительством Беларуси и ЕБРР, предусмотрено приватизировать ОАО "Белинвестбанк" до 1 января 2020 года. Для этого совместно с ЕБРР предполагается продать стратегическому инвестору не менее 75% акций банка.

Национальный банк также подписал Меморандум с ЕБРР, который предусматривает продажу стратегическому инвестору всего принадлежащего Нацбанку пакета акций в ОАО "Банк Москва-Минск".

В ноябре этого года правительство своим постановлением №943 определило финансового консультанта для подготовки стратегии развития ОАО "АСБ Беларусбанк" и продажи иностранному инвестору миноритарного пакета акций.

Иностранные инвестиции, в том числе и российские, в банковский сектор Беларуси способствуют повышению устойчивости банковского сектора, доверию со стороны иностранных инвесторов и банков к национальной экономике. Это также благоприятствует расширению инвестиционных возможностей банков за счет расширения доступа на международный рынок капитала и к финансовым ресурсам материнских компаний, а также улучшению значений международных рейтингов страны и банков.