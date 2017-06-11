Треть опрошенных бизнесменов считают коррупцию распространенным явлением в Беларуси

Коррупция в Беларуси остается распространенным явлением. Такое мнение высказали треть опрошенных представителей свыше 400 малых и средних предприятий страны. Опрос, который в апреле-мае нынешнего года проводился по заказу Исследовательского центра ИПМ, был посвящен состоянию делового климата в стране.

«Коррупция увеличивает издержки бизнеса и затем, как правило, они приводят к увеличению стоимости реализуемой продукции и оказываемых услуг. Поэтому естественно, что мы, интересуясь у малых и средних предприятий условиями ведения бизнеса, задавали вопрос и касающийся коррупции», — отметил в комментарии БелаПАН председатель наблюдательного совета Исследовательского центра ИПМ Игорь Пелипась.

Он сообщил, что в ходе опроса 22,6% опрошенных предприятий указали на широкое распространение в стране коррупции, 8,1% заявили о ее повсеместном присутствии.

Данные других опросов подтверждают, что коррупция в Беларуси является весьма заметным явлением. Так, в материалах для информационно-пропагандистских групп, которые в мае разослал Информационно-аналитический центр (ИАЦ) при Администрации президента, приводятся данные о результатах опроса населения по данному вопросу.

Как сообщает ИАЦ, в ходе республиканского опроса 45,5% опрошенных заявили, что такое явление, как коррупция, присутствует в белорусском обществе (31,5% отметили, что она «распространена достаточно широко», 14% — «повсеместно»).

По мнению экспертов, распространению коррупции способствует существующая структура экономики, которая характеризуется высокой долей госсобственности и участием государства во многих экономических процессах.

«Коррупция всегда больше в тех странах, в которых выше доля государства в экономике. Госпрограммы, большие объемы госзакупок — все это способствует увеличению коррупции. Снижение доли государства в экономике — достаточно эффективный несиловой метод борьбы с этим злом», — полагает Игорь Пелипась.

Схожего мнения придерживаются и другие экономисты.

«В Беларуси, по нашим оценкам, 80% активов принадлежит государству, а должно быть, если мы хотим равняться на страны с рыночной экономикой, 15−20%. Тогда в случае внедрения прозрачных принципов и современных стандартов корпоративного управления коррупцию можно свести к минимуму», — заявил БелаПАН руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.

20 лет назад, в июне 1997 года, в Беларуси был принят первый закон о борьбе с коррупцией. А в конце мая этого года была утверждена Республиканская программа по борьбе с преступностью и коррупцией на 2017−2019 годы. Вместе с тем статданные последних лет указывают, что количество правонарушений в этой сфере остается на одном уровне: в 2015—2016 годах ежегодно в Беларуси выявлялось около 1.600 коррупционных преступлений.