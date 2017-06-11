Минсельхозпрод: Россельхознадзор просто тянет время

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси заявляют, что стремятся к скорейшему снятию ограничений на поставку в Россию продукции белорусских перерабатывающих предприятий, но Россельхознадзор предъявляет все новые претензии.

"Очень сложно вести переговоры, постоянно какие-то непонятные претензии, которые мы расследуем, потом даем отчеты, но решений по отчетам не принимается, просто тянется время", - заявил в интервью программе "Контуры" в эфире телеканала ОНТ начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов, передает БелТА .

По его словам, российская сторона лоббирует интересы «некоторых сил, что влияет на ситуацию».

При этом он отметил, что Беларусь, сохраняя позиции в России, осваивает новые рынки сбыта сельхозпродукции. «Одно из самых перспективных направлений - африканский континент. Мы готовы поставлять в страны этого региона продукты питания, сельскохозяйственную технику и обучать специалистов», - рассказал Алексей Богданов, подчеркнув, что поставки сельхозпродукции в Африку по сравнению с 2016 годом выросли в несколько раз.

Также он отметил интерес китайского бизнеса, который планирует инвестировать в сельское хозяйство Беларуси 1 млрд долларов.

Напомним, что Россельхознадзор неоднократно обвинял Беларусь в реэкспорте санкционных товаров и поставке некачественной продукции . По состоянию на 23 мая ведомство присвоило 34 белорусским предприятиям ветеринарно-санитарный статус «усиленный лабораторный контроль»; 26 – «предупреждение», 36 – «специальные требования».

Минск все обвинения отрицает, а президент Александр Лукашенко даже поручил изучить возможность возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесение ущерба Беларуси.