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Минсельхозпрод: Россельхознадзор просто тянет время

12.06.2017 10:32 — Новости Экономики | БДГ  
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В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси заявляют, что стремятся к скорейшему снятию ограничений на поставку в Россию продукции белорусских перерабатывающих предприятий, но Россельхознадзор предъявляет все новые претензии.

"Очень сложно вести переговоры, постоянно какие-то непонятные претензии, которые мы расследуем, потом даем отчеты, но решений по отчетам не принимается, просто тянется время", - заявил в интервью программе "Контуры" в эфире телеканала ОНТ начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов, передает БелТА.

По его словам, российская сторона лоббирует интересы «некоторых сил, что влияет на ситуацию».

При этом он отметил, что Беларусь, сохраняя позиции в России, осваивает новые рынки сбыта сельхозпродукции. «Одно из самых перспективных направлений - африканский континент. Мы готовы поставлять в страны этого региона продукты питания, сельскохозяйственную технику и обучать специалистов», - рассказал Алексей Богданов, подчеркнув, что поставки сельхозпродукции в Африку по сравнению с 2016 годом выросли в несколько раз.

Также он отметил интерес китайского бизнеса, который планирует инвестировать в сельское хозяйство Беларуси 1 млрд долларов.

Напомним, что Россельхознадзор неоднократно обвинял Беларусь в реэкспорте санкционных товаров и поставке некачественной продукции. По состоянию на 23 мая ведомство присвоило 34 белорусским предприятиям ветеринарно-санитарный статус «усиленный лабораторный контроль»; 26 – «предупреждение», 36 – «специальные требования».

Минск все обвинения отрицает, а президент Александр Лукашенко даже поручил изучить возможность возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесение ущерба Беларуси.

Однако, согласно ответу из Генпрокуратуры РФ, в запрете поставок белорусской продукции в РФ нет личной коммерческой заинтересованности Данкверта, который вместе с членами своей семьи является крупным производителем сельхозпродукции.

 
Теги: Минск
 
 
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В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси заявляют, что стремятся к скорейшему снятию ограничений на поставку в Россию продукции белорусских...

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