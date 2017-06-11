Опрос: ценовая стабильность пришла на рынок жилья всерьёз и надолго?

Со времён последнего опроса аудитории Realt.by прошло уже 9 месяцев. Тогда, осенью 2016 года, многие прочили рынку дальнейший обвал цен и дефицит покупателей. Реальность оказалась несколько иной: цены снизились незначительно, а спрос на квартиры остался на довольно высоком уровне. Почему это произошло? – Самое время обновить прогнозы и устроить новый обмен мнениями.

Мы подготовили для вас 5 вопросов, которые касаются как текущей ситуации, так и возможного развития событий в будущем. Просим вас высказываться корректно и по существу.

1. Охарактеризуете текущее состояние рынка жилой недвижимости Минска. Какие факторы способствуют тому, что цены на квартиры почти не меняются? Снижение цен полностью отыграло кризисные явления 2014-2016 годов?

2. Темпы изменения цен за последний год практически приблизились к нулю. Когда изменение цен в годовом выражении вновь выйдет за пределы 10%? Это будет рост или продолжение снижения?



