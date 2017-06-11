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Опрос: ценовая стабильность пришла на рынок жилья всерьёз и надолго?

12.06.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Со времён последнего опроса аудитории Realt.by прошло уже 9 месяцев. Тогда, осенью 2016 года, многие прочили рынку дальнейший обвал цен и дефицит покупателей. Реальность оказалась несколько иной: цены снизились незначительно, а спрос на квартиры остался на довольно высоком уровне. Почему это произошло? – Самое время обновить прогнозы и устроить новый обмен мнениями.

Мы подготовили для вас 5 вопросов, которые касаются как текущей ситуации, так и возможного развития событий в будущем. Просим вас высказываться корректно и по существу.

1. Охарактеризуете текущее состояние рынка жилой недвижимости Минска. Какие факторы способствуют тому, что цены на квартиры почти не меняются? Снижение цен полностью отыграло кризисные явления 2014-2016 годов?

2. Темпы изменения цен за последний год практически приблизились к нулю. Когда изменение цен в годовом выражении вновь выйдет за пределы 10%? Это будет рост или продолжение снижения?

Опрос: ценовая стабильность пришла на рынок жилья всерьёз и надолго?

3. Некоторые столичные девелоперы “сворачиваются” – распродают последние квартиры и уходят из строительного бизнеса. Другие, напротив, сохраняют или даже наращивают объёмы. Как вы считаете, сейчас выгодно начинать новое строительство или это не лучшая затея?

4. Если исходить из цен и выбора, купившие квартиры весной 2016 года оказались дальновиднее тех, кто решил подождать более благоприятного момента?

5. Напоследок, хотелось бы получить Ваши прогнозы на ближайшую перспективу:

 - какой будет ставка рефинансирования в середине 2018 года?

-  ввод жилья коммерческими застройщиками в 2018 году сократится по сравнению с 2017-ым или вырастет?

- каким будет курс доллара через год?

Цель нашего опроса – обмен мнениями. Уважайте те точки зрения, которые расходятся с Вашими убеждениями.

Итак, вам слово!

 
Теги: Минск
 
 
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Горячо обсуждаемое в прошлые годы снижение цен на квартиры в Минске постепенно сходит на нет. Последний год выдался спокойным и не изобиловал резкими колебаниями...

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