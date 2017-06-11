Мазепин летит на переговоры с Лукашенко: будет новый калийный альянс?

МИНСК, 12 июн — Sputnik. Один из основных акционеров и совладелец российского ОАО "Уралкалий" Дмитрий Мазепин анонсировал на 13 июня встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко и заявил, что рассчитывает на возобновление сотрудничества в калийной сфере.



© Sputnik / Виктор Толочко "Уралкалий": 13 июня будет встреча с Лукашенко по поводу сотрудничества

О перспективах восстановления разрушенного в 2013 году альянса Белорусской калийной компании ОАО "Беларуськалий" с белорусской стороны и ОАО "Уралкалий" с российской президент Лукашенко стал настойчиво заявлять во второй половине прошлого года. При этом первое подобное заявление Лукашенко сделал во время закладки капсулы в строительство калийного комбината в Любанском районе Минской области 11 сентября 2016 года. Стоит отметить, что этот проект реализует также российский бизнесмен — давний друг главы государства Михаил Гуцериев.

"На 13 июня назначена встреча с Александром Григорьевичем (Лукашенко — Sputnik), и мы еще раз попытаемся найти взаимовыгодное решение. На эту встречу был приглашен президент Сбербанка для того, чтобы со своей точки зрения найти нейтральное финансовое решение, которое устроит обе стороны", — сказал Мазепин на выставке "Астана ЭКСПО-2017" в Казахстане.

Скандал, арест и громкий развод

Как ранее сообщал Sputnik, в июле 2013 года "Уралкалий" разорвал отношения с Беларусью и вышел из состава совместного трейдера БКК. Почти месяц спустя в Минске был арестован глава "Уралкалия" Владислав Баумгертнер. Эти события стали причиной обвала на мировом калийном рынке.

Однако стоит вспомнить, что конфликт назревал давно. После ухода с поста главы БКК Владимира Николаенко в руководство компании пришли топ-менеджеры, которые формально работали на БКК, однако преследовали российские интересы. После развала калийного картеля многие из них, в том числе главный управленец в сфере логистики Олег Петров, нашли себе работу в "Уралкалии".

Как потом выяснилось, эти топ-менеджеры стремились сделать так, чтобы БКК продавала через свои каналы преимущественно российскую продукцию, причем не всегда пользовались честными методами. В результате доля продаж белорусского хлоркалия через каналы БКК неуклонно падала, доля "Уралкалия" росла.

Кроме того, белорусские власти волновали вопросы ценообразования, распределения прибыли и другие, в том числе вопросы работы иностранных представительств, загрузки зафрахтованных белорусских судов в портах, вопросы перевалки и т. д.

Российскую сторону, в свою очередь, беспокоило, что Беларусь, в обход БКК и "Беларуськалия", продает хлоркалий на российском рынке по прямым контрактам и по ценам намного ниже заводских.

Все эти противоречия привели к громкому скандалу и обвалу мирового рынка.

После ареста Баумгертнера и развала калийного картеля Беларусь не стала выжидать удобного времени для мирных переговоров, а создала на основе БКК обновленную Белорусскую калийную компанию. Во главе ее встала бывший коммерческий директор "Беларуськалия" Елена Кудрявец, компания стала полностью подотчетной белорусским властям.

За короткий срок БКК не только восстановила свои продажи, но и увеличила свою долю на рынке, смогла заключить выгодные контракты с основными поставщиками, нашла новые рынки сбыта, наладила отгрузки продукции новыми востребованными у клиентов способами.

Смена владельцев и белорусский след

Ситуация изменилась после смены владельцев "Уралкалия".

В декабре 2013 года Мазепин вместе с Михаилом Прохоровым выкупил у Сулеймана Керимова контрольный пакет ОАО "Уралкалий" и стал владельцем 19,99% акций предприятия. Управление компанией перешло в его руки, и в марте 2014 года российский бизнесмен стал заместителем председателя совета директоров компании.

В октябре 2016 года Мазепин заявил, что пока переговоры с Минском о восстановлении калийного альянса находятся "в спящей фазе". В то же время он отметил, что в последние два года прилагает массу усилий для поиска компромисса, но все упирается в несговорчивых белорусских чиновников.

В сентябре минувшего года в составе совета директоров "Уралкалия" появился новый "проводник белорусских интересов" — бизнесмен Дмитрий Лобяк.

Летом 2016 года Лобяк, являющийся совладельцем никому не известной белорусской компании "Юрас Ойл", купил 20% акций "Уралкалия". Позднее стало известно, что эта компания близка к холдингу "Уралхим" — основному активу Мазепина.

Лобяк является другом Мазепина: из открытых источников известно, что Лобяк и Мазепин вместе учились в суворовском училище в Минске, после учебы их связывала не только дружба, но и деловые отношения: "Юрас Ойл" выступал трейдером "Уралхима".

Стоит также вспомнить, что 2014-2016 годы не были простыми ни для мирового калийного рынка, ни для "Уралкалия". Компания в 2014 году пережила крупную аварию на Соликамском руднике, который обеспечивал порядка 20% объемов добычи. После известия об этой аварии акции "Уралкалия" рухнули на 20%.

Очевидно, что все вместе эти факторы привели к тому, что "Уралкалий" заинтересован в сотрудничестве с Беларусью и восстановлении альянса с БКК.

Чего хочет Минск?

© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко: "Уралкалий" предлагал возобновить сотрудничество с БКК

В начале марта Лукашенко сообщил о готовности Беларуси восстановить отношения с ОАО "Уралкалий", но только при условии, что белорусские интересы будут защищены "уже на 200%, а не на 100%".

При этом работа совместного трейдера "Уралкалия" и "Беларуськалия" должна осуществляться на территории Беларуси и быть полностью подконтрольна белорусским властям.

"Мы уже наелись этой совместной работы, поэтому если работать вместе, то с территории Беларуси, честно и принципиально договорившись по всем вопросам, и в этом ключе действовать. Мы не пойдем ни на какие уступки, но к компромиссам готовы. Но эти компромиссы должны быть взаимовыгодными", — сказал тогда белорусский президент. "Давайте, я не против. Только не надо выставлять те условия, которые мы не можем принять. Притом не по нашей вине это все развалилось. Вы это хорошо знаете", — сказал Лукашенко.

Российская сторона обращалась с предложениями о возобновлении сотрудничества еще в 2015 году. При этом "Уралкалий" был согласен на то, чтобы головной офис был расположен на белорусской территории, хотя изначально предлагалась Швейцария. Был вариант и с двумя офисами.

Основной вопрос, по которому стороны не нашли взаимопонимания: порядок управления совместным трейдером, порядок распределения валютной выручки, доля продаж каждого из производителей и представительство белорусской и российской сторон в совместном трейдере.

Не исключено, что при поддержке и гарантиях Сбербанка РФ, который является одним из крупнейших российских инвесторов в Беларуси, эти противоречия будут устранены.