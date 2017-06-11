Лукашенко поздравил Путина и Дутерте

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президентов России и Филиппин — Владимира Путина и Родриго Дутерте — с национальными праздниками, сообщает пресс-служба главы государства.

Наши соседи 12 июня отмечают День России. Президент отметил, что в Беларуси «высоко ценят отношения братской дружбы и стратегического партнерства с Россией, вместе с которой мы реализуем масштабные интеграционные проекты в интересах наших народов».

«Этот праздник объединяет всех, кто гордится героическим прошлым страны, ответственно строит ее настоящее, уверенно смотрит в будущее. Осуществляемый руководством государства курс на развитие современной России, обеспечение ее стабильного социально-экономического роста и укрепление позиций на международной арене получает широкую поддержку россиян», — отметил глава государства.

Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично также поздравил сегодня президента Филиппин с Днем независимости.

«Пользуюсь возможностью, чтобы подтвердить заинтересованность Беларуси в дальнейшем развитии всесторонних связей между нашими странами, расширении взаимодействия в рамках международных организаций, более полной реализации существующего потенциала сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах», — говорится в поздравлении.