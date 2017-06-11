Киев не изменяет автобусам МАЗ: минчане выиграли тендер на 20 млн долларов

Минский автозавод выиграл тендер на поставку ста автобусов в Украину. В тендере, проведенном «Киевпасстрансом» , минчане победили за счет более низкой цены. Автобусы обойдутся Киеву в сумму более 20 млн долларов.



Фото: www.autocentre.ua

Для Киева предполагается закупить 70 городских низкопорльных автобусов МАЗ-203, которые обойдутся городу примерно в 12,5 млн долларов, а также 30 городских автобусов особо большой вместимости МАЗ-215 на сумму 7,8 млн долларов.

Победителем аукциона по обоим лотам обьявлено ООО «МАЗтранссервис», официальный дилер ОАО «МАЗ» по пассажирской технике.

Киев — традиционно лояльный белорусам покупатель дорожной и пассажирской техники. Недавно белорусские тракторы и автобусы тестировал лично мэр Киева Виталий Кличко . За лояльность в отношении белорусской технике президенту Украины Петру Порошенко даже доставалось от оппозиции.