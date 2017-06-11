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Киев не изменяет автобусам МАЗ: минчане выиграли тендер на 20 млн долларов
12.06.2017 11:24 — Новости Экономики | Tut.by
Минский автозавод выиграл тендер на поставку ста автобусов в Украину.
Для Киева предполагается закупить 70 городских низкопорльных автобусов МАЗ-203, которые обойдутся городу примерно в 12,5 млн долларов, а также 30 городских автобусов особо большой вместимости МАЗ-215 на сумму 7,8 млн долларов.
Победителем аукциона по обоим лотам обьявлено ООО «МАЗтранссервис», официальный дилер ОАО «МАЗ» по пассажирской технике.
Киев — традиционно лояльный белорусам покупатель дорожной и пассажирской техники. Недавно белорусские тракторы и автобусы
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Киев - традиционно лояльный белорусам покупатель дорожной и пассажирской техники. Недавно белорусские тракторы и автобусы тестировал лично мэр Киева Виталий...
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