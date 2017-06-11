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Зарплаты, стипендии и пособия за май индексироваться не будут

12.06.2017 12:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 июн — Sputnik. В Беларуси не будет производиться индексация денежных доходов населения за май, поскольку инфляция за этот месяц не превысила 5%, сообщили Sputnik в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Зарплаты, стипендии и пособия за май индексироваться не будут
© Sputnik / Виктор Толочко
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По данным Белстата, инфляция за май составила 0,3%, с января 2017 года цены на товары и услуги выросли на 2,7%.

Индексация денежных доходов населения, согласно белорусскому законодательству, производится тогда, когда рост потребительских цен превысил 5% с момента предыдущей даты пересмотра доходов. В последний раз в Беларуси денежные доходы населения индексировались с 1 января 2017 года. 

Как сообщили в Минтруда, не будут индексироваться за май зарплаты госслужащих и приравненных к ним лиц, пособия по безработице, стипендии, денежные довольствия военнослужащих. Также не будет подлежать индексации минимальная заработная плата, размер которой с 1 января 2017 года составляет 265 рублей. 

Населению, получающему доходы из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами, отметили в Минтруда.

 
Теги: Минск
 
 
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Инфляция за этот месяц не превысила 5%. Также не планируется индексировать минимальную зарплату.

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