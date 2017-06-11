Китайская DRex Food Group хочет купить Банк Москва-Минск

МИНСК, 12 июн — Sputnik. Китайская компания DRex Food Group намерена приобрести основной пакет акций белорусского Банка Москва-Минск.

В понедельник глава белорусского направления компании Зоя Ковалева провела переговоры с министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонидом Зайцем. Ранее в начале мая DRex Food Group заключила меморандум о взаимопонимании с белорусским Белинвестбанком. Меморандум касается вопросов совместного финансирования белорусско-китайских проектов, в том числе и проектов развития сельского хозяйства, партнерства в банковской сфере, инвестиционного сотрудничества.

"Мы хотим инвестировать в банк: приобрести акции банка — или полностью выкупить, или приобрести какую-то долю, как договоримся. Но не миноритарный пакет, а основной пакет акций", — привели в Минсельхозпроде Беларуси высказывания Ковалевой по итогам ее переговоров с главой ведомства.

Во время переговоров президент компании Xinrongji Holding Group Нянь Юнань попросил передать руководству Банка Москва-Минск приглашение посетить Китай и познакомиться с работой его компании.



© Pixabay Число сделок по слиянию и поглощению компаний выросло в Беларуси

"Мы хотим создать в Беларуси две компании, одна из которых будет инвестиционной. Эта компания будет заниматься инвестированием в Беларусь, в том числе в банковскую сферу деятельности вашей страны", — отметил он.

Между тем, ранее в интервью Sputnik заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Сергей Калечиц заметил , что сейчас НБРБ и правительство ищут стратегических инвесторов для трех крупных банков страны, в том числе и для Банка Москва-Минск. "Национальный банк также подписал Меморандум с ЕБРР, который предусматривает продажу стратегическому инвестору всего принадлежащего Нацбанку пакета акций в ОАО "Банк Москва-Минск", — заметил он.

Банк Москва-Минск

В уставном капитале Банка Москва-Минск абсолютное большинство акций принадлежит Национальному банку Беларуси. Ранее МВФ и другие международные финансовые институты настаивали на выходе Нацбанка из уставного капитала Банка Москва-Минск. Согласно меморандуму с ЕБРР, продажа контрольного пакета банка должна быть осуществлена до 1 января 2020 года.

Китайская компания Drex Food Group заинтересована в развитии молочного производства в Беларуси. Это крупнейшая молочная компания провинции Хэнань, основанная в 2008 году, занимается выращиванием коров, поставками молока и говядины, чайным производством, научно-исследовательской деятельностью, имеет собственную типографию. Компания провела IPO и зарегистрирована в Национальной Фондовой Бирже Китая.

По итогам 2015 года чистая прибыль Drex Food Group Co., Ltd составила порядка 1 миллиарда долларов.