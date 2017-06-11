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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 5-12 июня 2017 года
12.06.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Неспешное снижение цен на вторичном рынке жилья продолжается. За прошедшую неделю
Если на вторичном рынке жилья ещё прослеживается тенденция к медленному снижению цен, то для характеристики рынка новостроек лучше подходит термин стабилизация. Последние 2,5 месяца средняя цена квартир в новостройках Минска не выходила за пределы диапазона в 7 $/м2. За последние 7 дней этот показатель вырос на 0,1% и составляет сейчас 1124 $/м2. Разрыв между ценами первичного и вторичного рынков продолжает сокращаться.
Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:
В начале апреля объём предложения квартир достиг своего пика и с тех пор началось медленное сокращение числа выставленных на продажу квартир. Однако этот процесс не был постоянным и уже трижды прерывался ростом предложения по итогам отдельных недель. Такой стала и минувшая неделя – общий объем предложения увеличился на 0,6%.
На 0,9% выросло число 1-комнатных квартир, 2-комнатных стало больше на 0,7%, а “трёшек” – на 0,6%. Единственным сегментом, где предложение объектов сократилось, стали 4-комнатные квартиры (-1%).
Структура предложения по типам квартир выглядит на 12 июня следующим образом:
Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:
Динамика цен у различных типов квартир была крайне неоднородной. Единственным сегментом, где было зафиксировано снижение цен, стали 3-комнатные квартиры (-0,3%). Цены на 2-и 4-комнатные выросли на 0,1-0,2%, у квартир с одной комнатой динамика оказалась нулевой.
Динамика изменения цен предложения квартир в районах Минска на 12 июня выглядит следующим образом:
Среди всех районов положительная динамика цен была отмечена в Заводском (+0,4%), Партизанском (+0,1%) и Московском (+0,5%). В оставшихся районах темпы снижения цен варьировались от 0,1% до 1,3%. Снижение цен в Октябрьском и Фрунзенском районах превысило 1%, чего не наблюдалось больше месяца.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 697 $/м2 (+0,3%), Витебск – 532 $/м2 (-0,2%), Гомель – 555 $/м2 (-0,5%), Гродно – 701 $/м2 (без изменений), Могилев – 569 $/м2 (+0,4%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2 956 $/м2. Информация подготовлена по данным портала
Киев:
· Средняя цена на вторичном рынке за неделю снизилась на 0,2% и составляет 1445 $/м2.
· Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте увеличилась на 0,3% до 811 $/м2. Источник данных – украинский портал
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость
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За неделю, с 5 по 12 июня 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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