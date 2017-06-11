Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 5-12 июня 2017 года

Неспешное снижение цен на вторичном рынке жилья продолжается. За прошедшую неделю индекс цен на квартиры в Минске опустился на 0,1% и находится на данный момент у отметки в 1137 $/м 2 . Минимальные темпы снижения прослеживались 5 из последних 10 недель.

Если на вторичном рынке жилья ещё прослеживается тенденция к медленному снижению цен, то для характеристики рынка новостроек лучше подходит термин стабилизация. Последние 2,5 месяца средняя цена квартир в новостройках Минска не выходила за пределы диапазона в 7 $/м 2 . За последние 7 дней этот показатель вырос на 0,1% и составляет сейчас 1124 $/м 2 . Разрыв между ценами первичного и вторичного рынков продолжает сокращаться.

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Структура предложения по типам квартир выглядит на 12 июня следующим образом:

На 0,9% выросло число 1-комнатных квартир, 2-комнатных стало больше на 0,7%, а “трёшек” – на 0,6%. Единственным сегментом, где предложение объектов сократилось, стали 4-комнатные квартиры (-1%).

В начале апреля объём предложения квартир достиг своего пика и с тех пор началось медленное сокращение числа выставленных на продажу квартир. Однако этот процесс не был постоянным и уже трижды прерывался ростом предложения по итогам отдельных недель. Такой стала и минувшая неделя – общий объем предложения увеличился на 0,6%.

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Динамика изменения цен предложения квартир в районах Минска на 12 июня выглядит следующим образом:

Динамика цен у различных типов квартир была крайне неоднородной. Единственным сегментом, где было зафиксировано снижение цен, стали 3-комнатные квартиры (-0,3%). Цены на 2-и 4-комнатные выросли на 0,1-0,2%, у квартир с одной комнатой динамика оказалась нулевой.

Среди всех районов положительная динамика цен была отмечена в Заводском (+0,4%), Партизанском (+0,1%) и Московском (+0,5%). В оставшихся районах темпы снижения цен варьировались от 0,1% до 1,3%. Снижение цен в Октябрьском и Фрунзенском районах превысило 1%, чего не наблюдалось больше месяца.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 697 $/м2 (+0,3%), Витебск – 532 $/м2 (-0,2%), Гомель – 555 $/м2 (-0,5%), Гродно – 701 $/м2 (без изменений), Могилев – 569 $/м2 (+0,4%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2 956 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru .

Киев:

· Средняя цена на вторичном рынке за неделю снизилась на 0,2% и составляет 1445 $/м2.

· Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте увеличилась на 0,3% до 811 $/м2. Источник данных – украинский портал Realt.ua .

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость