МТЗ попросил рабочих не приходить на работу в шортах и сланцах

МИНСК, 12 июн — Sputnik. Руководство Минского тракторного завода обратилось к рядовым работникам с просьбой соблюдать опрятность в одежде и не приходить на работу в шортах и сланцах, сообщил Sputnik специалист по связям с общественностью предприятия Павел Тухто.



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По его словам, подготовлен, но пока не подписан соответствующий приказ генерального директора. В связи с этим руководство завода довело до работников новые рекомендации по форме одежды.

"Ничего серьезного не произошло. Те люди, которые проходят на работу через проходные, должны отказаться от такой летней одежды, тем более что все равно они потом переодеваются в рабочую форму", — сказал Тухто.

Он отметил, что сейчас практически каждый день МТЗ посещают иностранные делегации, кроме того, предприятие активно развивает так называемый деловой туризм. "Таким образом, мы заботимся о повышении имиджа нашего предприятия в глазах наших гостей", — уточнил он.

Официальный представитель МТЗ заметил, что для административных и инженерных сотрудников деловой дресс-код введен уже давно. Для рядовых работников рекомендации относительно формы одежды начали действовать с 1 июня.

Тухто обратил внимание, что, несмотря на не слишком жаркую летнюю погоду, рабочие МТЗ все-таки часто выбирают слишком легкую и неформальную одежду и обувь.

"Я своими глазами видел таким образом одетого человека, идущего на работу через проходную", — сказал он.

Тухто также рассказал, что если работник все же придет одетым в шорты и сланцы, на рабочее место его пропустят, но строго попросят впредь так больше не делать.

По словам пресс-секретаря, это требование касается только мужчин. Женщины по-прежнему могут одеваться так, как им нравится.