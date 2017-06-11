В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мини-экскаваторы JCB 16C-1, 18Z-1 и 19C-1 Компания JCB представляет новую линейку мини-экскаваторов, в конструкции которых впервые в истории разработок JCB видим нулевой задний свес. Весовой диапазон...

Компания JCB представляет новую линейку мини-экскаваторов, в конструкции которых впервые в истории разработок JCB видим нулевой задний свес. Весовой диапазон экскаваторов 16C-1, 18Z-1 и 19C-1 простирается от 1,6 до 1,8 тонны. У каждого из них стопроцентно стальная конструкция верхнего строения, все они имеют улучшенную защиту гидравлических штоков и шлангов, а также противовесы. В компании JCB обычный малохвостовик 16C-1 называют созданным для аренды. По информации компании, он доступен как с фиксированным, так и с втягивающимся шасси. Таким образом, ширина выдвижной рамы ходовой части составляет от 980 до 1330 миллиметров. Экскаватор 18Z-1 представляет собой первый в своем роде универсальный 1,7-тонный экскаватор JCB, о котором компания говорит, что он сконструирован для удовлетворения сложных требований всех секторов строительной отрасли. Завершает линейку экскаватор 19C-1, который JCB позиционирует как премиальную модель линейки.Все три новых экскаватора оснащаются двигателем Perkins мощностью 16,3 лошадиные силы. Двигатель установлен в на задней части машины для оптимального распределения веса. По информации JCB, каждая из этих новых машин отличается улучшенными устойчивостью и операторским обзором.Ходовая часть каждой из машин имеет общую для JCB конструкцию, которая разработана с удлиненным сроком службы компонентов. В частности, конструкция опорных валиков соблегчает очистку шасси от налипшего грунта. Стандартно новые машины идут с резиновыми гусеницами, стальные же являются доступной опцией.Кроме того, новые машины оснащаются бульдозерными отвалами улучшенной конструкции. На такойотвал очень просто устанавливаются боковые закрылки. Помимо увеличенной высоты подъема здесь возможны варианты стандартных или более длинных рукоятей.Каждая из новых машин оснащается четырехпластинчатой стрелой длиной 1800 миллиметров. Длина же несущей ковш рукояти может составлять 950, 1100 либо 1344 миллиметра. Гидравлическое быстрое соединение для сменного навесного оборудования доступно, но только на 19C-1.Просторнее стали кабины новых машин. По информации JCB, на 24 процента, чем кабины предыдущих мини-экскаваторов компании. Машины также оснащены переконструированными рычагами управления ходовой частью, а также новыми переключателями и приборами. Доступны и дополнительные педали для управления ходовой частью.Экскаватор 19C-1 оснащается иммобилайзером с клавиатурой с возможностью управления после ввода PIN-кода. Управление поворотом и вспомогательные устройства встроены в правый джойстик с целью увеличения площади пола. Электронно пропорционально управляемые вспомогательные устройства являются стандартными для 19C-1.В заключение о еще двух доступных опциях. Это запуск нажатием кнопки push-button start и рабочие фары follow-me-home, которые провожают оператора домой, давая ему возможность покинуть машину и уйти на безопасное расстояние до их выключения.www.jcb.com