Эстония с настороженностью воспринимает все действия России в регионе, включая учения на белорусской территории, но саму Беларусь в Таллине угрозой не считают. Об этом в интервью TUT.BY заявил глава комиссии по государственной обороне эстонского парламента Ханнес Хансо, занимавший в прошлом году пост министра обороны своей страны.



Ханнес Хансо, фото из фейсбука

Хансо приехал в Беларусь во главе парламентской делегации Эстонии. Большинство из прибывших депутатов занимаются вопросами обороны. Они встретились с замглавы Палаты представителей Болеславом Пирштуком, представителем Минобороны, посетили БГУ и Военную академию.

«Мне все говорят, что это рутинные и неагрессивные учения»

Экс-министр говорит, что каналы общения с Беларусью надо держать открытыми, чтобы «увеличивать доверие и прозрачность».

— Тут нет секрета — мы как страна, граничащая с Россией, видим, что она сделала в Грузии в 2008-м и в Украине в 2014-м, и мы обеспокоены. Неприемлемо, что страна, только потому что она больше других, может «ампутировать им конечности». Это определяет наш подход к безопасности: мы сделаем все, что можем, чтобы такой сценарий не повторился у нас в стране.

И поэтому главный посыл своего визита экс-министр сформулировал так: «Что бы мы ни делали, Беларусь для нас не угроза».

— Я не поехал бы с таким визитом в Москву, потому что военное сотрудничество с Россией прекращено после 2014 года, и оно не возобновится до выполнения Минских соглашений. Беларусь — практически сосед. Думаю, могу точно сказать, что ни одна из балтийских стран не чувствует, что угроза исходит из Беларуси.

— Прямо накануне вашего визита президент Литвы заявила , что соседство с Беларусью — как раз-таки угроза для ее страны из-за грядущих учений…

— Вот я и приехал, чтобы узнать про них. Мне говорят, что это рутинные и неагрессивные по своей природе учения. Плюс, я был рад слышать, что вы пригласите наблюдателей НАТО. Это то, чего мы хотим. И мы, конечно, пригласим белорусских наблюдателей на учения в Европе в порядке взаимности.

Политик прокомментировал заявления своего преемника на посту министра обороны Эстонии Маргуса Цахкны, по данным которого российские солдаты не планируют покидать Беларусь после учений «Запад-2017». Хансо сказал, что тоже слышал такие слухи «от многих людей в военной сфере».



Ханнес Хансо, фото из фейсбука

— Я не знаю, насколько это точная информация, не мне оценивать, но эта информация циркулирует в военных кругах. Я не могу сказать, от кого точно она пошла, я говорил с десятками разных людей. Этот вопрос поднимался на встречах здесь, и собеседники с белорусской стороны однозначно опровергали такой сценарий. Я исхожу из того, что эти слухи не соответствуют действительности.

Такое особенное внимание к белорусско-российским учениям в этом году по сравнению с аналогичными маневрами 2013 года эстонский депутат объясняет действиями России в Украине.

— Мы стали намного чувствительнее ко всем действиям России. Размещение иностранных батальонов НАТО у нас в странах Балтии и Польши было бы невозможно без событий 2014 года. Если бы 5 лет назад я подошел к министру обороны Великобритании и сказал: «Эй, а разместите у нас батальон с тяжелым вооружением» — этого бы никогда не случилось.

С белорусской стороны такой обеспокоенности действиями России Хансо не почувствовал по итогам своих первых встреч в Минске.

Легитимность парламента, угрозы от АЭС и российских СМИ

Спрашиваем, почему Эстония не видит проблемы в работе с белорусским парламентом, в то время как в Евросоюзе долгие годы его не считают демократически избранным.

— Я не большой эксперт в белорусских выборах. Но поговорив с разными людьми, я не слышал, что Евросоюз особенно критиковал парламентские выборы прошлой осенью. В этом смысле ситуация изменилась к лучшему. Учитывая нестабильность в регионе, очень важно, чтобы страны, которые могут говорить друг с другом, говорили.



Делегация парламента Эстонии на встрече в Палате представителей Беларуси

Мы поговорили и о других вопросах региональной безопасности. В частности, одной из угроз ей другая балтийская страна, Литва, считает строительство БелАЭС. В Эстонии такой же взгляд?

— Конечно, глядя на географию, у нас рядом АЭС в Финляндии, в России, и никто не хочет повторения Чернобыля…

— Но так ли сильно это беспокоит эстонское общество и власть?

— Не настолько, чтобы я об этом знал. Мы не обсуждаем это ежедневно. Но если бы она строилась так же близко к нам, как к Литве, мы бы тоже беспокоились.

— Из той же логики, раз Беларусь не граничит с вами, то почему такое беспокойство из-за учений «Запад-2017»? Может, пусть соседи поволнуются?

— Я не эксперт в том, как проходили эти учения в 2013 году, но насколько я знаю, они проходят широко — от Арктики до Черного моря. А значит, у нас по соседству происходит передвижение военных и техники. Западный военный округ России, который активно вовлечен в эти учения, граничит с нами.

Некоторые страны региона считают российские СМИ угрозой своей безопасности. В Украине их давно начали блокировать. Спрашиваем у экс-министра обороны, какой подход к этому вопросу в Эстонии.

— Нужно всегда искать баланс. Еще ребенком на острове Сааремаа я слушал "Радио Свобода" и "Голос Америки", и сигнал всегда глушили. Поэтому я не сильно верю в попытки перекрыть поток информации. Сегодня это невозможно даже технически: если люди хотят что-то почитать, они могут. Нужно быть умными и конкурировать с той информацией своей правдивой информацией.

Хансо признается, что не следит за российскими СМИ — не хватает времени и знания русского языка.

— Но информацией там манипулируют. Я это видел в свою бытность министром, когда из моих нарезанных цитат в интервью сделали речь с абсолютно искаженным смыслом. Но в Эстонии мы ничего не блокируем, все смотрят что хотят.

Нужно расширять безвизовый режим

Сам эстонский политик еще не успел посмотреть страну. Но по опыту своих родных Ханнес Хансо говорит, что имидж Беларуси и первое впечатление у тех, кто сюда приезжает, сильно отличаются.

— Месяц назад мой брат, на прошлой неделе отец приехали сюда по безвизовому режиму. Людей поражает, насколько все чисто. Можно ехать в полшестого вечера и не попасть в пробку. Первое впечатление приятное. Я не знаю, что вы должны сделать, чтобы улучшить имидж за рубежом. Потому что люди всегда приятно удивляются. А значит, они представляли Беларусь иначе.



Ханнес Хансо, фото с сайта парламента Эстонии

Собеседник считает, что причина в негативном освещении Беларуси в мировых СМИ.

— Я был в более чем 100 странах мира, я знаю, что вне зависимости от того, что ты читаешь, ситуация никогда не бывает черно-белой. Первый раз, когда я летел в Иран, я на самом деле волновался. А оказалось — очень хорошая страна. Нужно приглашать больше людей. Пять дней — это хороший старт, но нужно делать две недели или месяц, и чтобы люди могли въезжать без виз наземным транспортом.

По словам политика, много белорусов приезжает в Эстонию, но совсем немного эстонцев посещают нашу страну.

— Наше посольство здесь выдает 25 тысяч виз. Когда я еду по Эстонии, я вижу так много машин с белорусскими номерами. А наши люди хотели бы поездить по вашей стране.