

На полях района не умолкает шум кормозаготовительной техники. Как сообщили в отделе растениеводства облсельхозпрода, первый укос трав аграрии области планируют завершить до 20 июня.

По информации первого заместителя начальника райсельхозпрода Алексея Шуплякова, по состоянию на 9 июня в районе было скошено 1800 гектаров трав, или 10 % к заданию. Заготовлено 137 тонн сена и 1535 тонн сенажа.

Кроме того, в хозяйствах активно ведутся работы по уходу за посевами, перезалужению пастбищных угодий.

Подготовила Ольга СНЫТКО.

Фото Юлии МАРКОВИЧ.