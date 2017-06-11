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На полях района не умолкает шум кормозаготовительной техники

12.06.2017 — Новости Экономики | Прыдняпроўская ніва (Могилёв)  
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На полях района не умолкает шум кормозаготовительной техники. Как сообщили в отделе растениеводства облсельхозпрода, первый укос трав аграрии области планируют завершить до 20 июня.

По информации первого заместителя начальника райсельхозпрода Алексея Шуплякова, по состоянию на 9 июня в районе было скошено 1800 гектаров трав, или 10 % к заданию. Заготовлено 137 тонн сена и 1535 тонн сенажа.

Кроме того, в хозяйствах активно ведутся работы по уходу за посевами, перезалужению пастбищных угодий.

Подготовила Ольга СНЫТКО.

Фото Юлии МАРКОВИЧ.

 
 
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На полях района не умолкает шум кормозаготовительной техники. Как сообщили в отделе растениеводства облсельхозпрода, первый укос трав аграрии области планируют...

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