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На полях района не умолкает шум кормозаготовительной техники
12.06.2017 — Новости Экономики | Прыдняпроўская ніва (Могилёв)
По информации первого заместителя начальника райсельхозпрода Алексея Шуплякова, по состоянию на 9 июня в районе было скошено 1800 гектаров трав, или 10 % к заданию. Заготовлено 137 тонн сена и 1535 тонн сенажа.
Кроме того, в хозяйствах активно ведутся работы по уходу за посевами, перезалужению пастбищных угодий.
Подготовила Ольга СНЫТКО.
Фото Юлии МАРКОВИЧ.
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На полях района не умолкает шум кормозаготовительной техники. Как сообщили в отделе растениеводства облсельхозпрода, первый укос трав аграрии области планируют...
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