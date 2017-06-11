Прибыль упала на треть. Страховщики собирают все больше взносов, но теряют эффективность

В Беларуси в 2016 году сохранилась тенденция роста объемов страховых взносов как по добровольным, так и по обязательным видам страхования с сохранением доминирования государственных страховщиков, констатирует Нацбанк в годовом отчете о финансовой стабильности .



сайт: uko-sauat.kz

При этом показатели эффективности деятельности страхового сектора за 2016 год значительно ухудшились, отмечает регулятор. По итогам 2016 года страховщики получили прибыль до налогообложения в размере 130,1 млн рублей, что на 38,7% ниже уровня 2015 года. Чистая прибыль в целом по страховому сектору снизилась на 36,5% — до 93,3 млн рублей. Снижение прибыли страхового сектора относительно 2015 года в Нацбанке объясняют значительной долей в структуре прибыли 2015 года доходов, полученных из-за существенного ослабления в 2015 году курса белорусского рубля. В итоге рентабельность собственного капитала упала на 7,1 процентного пункта, активов — на 4,2 процентного пункта.

Сумма страховых взносов увеличилась на 20% до 1 млрд рублей, при этом доля государства составила 86,4%. Объем страховых взносов государственных страховщиков за 2016 год составил 0,9 млрд рублей (на 19,5% больше, чем в 2015 году), в том числе по видам добровольного страхования — 0,4 млрд рублей (+27,3%). Страховые взносы частных страховщиков выросли на 24,2% — до 0,1 млрд рублей (по добровольному и обязательному страхованию взносы составили 0,54 и 0,45 млрд рублей соответственно).

Доля добровольного страхования в общем портфеле страховщиков составила 54,9%, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 2,8 процентного пункта. В этом сегменте наибольший рост взносов пришелся на добровольное страхование жизни (+97,1%), медицинских расходов (+45%), страхование предпринимательского риска (+41,2%), страхование строительно-монтажных рисков (прирост в 4,9 раза). Самые весомые доли в общей сумме страховых взносов имеют обязательное страхование гражданской ответственности автовладельцев (23,4%), обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (15,2%), добровольное страхование имущества предприятий (11,7%) и граждан (11,2%).

Важнейшие макроэкономические индикаторы, характеризующие состояние и развитие страхового рынка, — отношение страховых взносов к ВВП и сумма страховых взносов на душу населения — составили 1,05% и 103,9 рубля в 2016 году против 0,92% и 86,6 рубля в 2015 году.

По итогам деятельности за 2016 год страховые организации получили опережающий прирост страховых взносов (20,1%) над ростом страховых выплат. Страховые выплаты за 2016 год составили 0,54 млрд рублей и выросли в сравнении с 2015 годом на 14,4%.

«Несмотря на положительную динамику абсолютных показателей развития страхового рынка, основные макроэкономические индикаторы этого сегмента финансового рынка отстают от соответствующих показателей европейских государств», — констатирует регулятор.

По состоянию на 1 января 2017 года на страховом рынке Беларуси работали 19 страховых организаций, в том числе 8 государственных и с долей собственности государства в их имуществе свыше 50 процентов. За 2016 год доля иностранного капитала в совокупном уставном фонде страховых организаций увеличилась на 1 процентный пункт — до 4,1% (квота участия иностранных инвесторов в уставных фондах страховых организаций Беларуси составляет 30%). Основной объем страхового бизнеса в 2016 году по-прежнему был сосредоточен в 10 страховых организациях (преимущественно государственных), занимающих лидирующие позиции по величине активов. В 2016 году на эту десятку пришлось 93% от общей суммы активов страхового сектора.