Активист незарегистрированной БСДП (Народная Грамада) Сергей Кулинич получил из КГБ письмо, в котором сообщается, что против него прекращено уголовное преследование по делу о подготовке массовых беспорядков (часть дела «Белого легиона). Об этом сообщает Радыё Свабода.

Соратник Николая Статкевича, Кулинич был освобожден из СИЗО 3 апреля. 9 июня аналогичное письмо получил активист «Молодого фронта» Роман Васильев. До него — Дмитрий Дашкевич и Сергей Пальчевский.

Параллельно со снятием обвинений в подготовке массовых беспорядков, из СИЗО в последние недели выходят на свободу обвиняемые по статье о создании незаконного вооруженного формирования.

Правозащитники сообщают, что сегодня по делу «Белого легиона» (подготовка массовых беспорядков и создание незаконного вооруженного формирования) в СИЗО КГБ и МВД остаются 14 человек.

Один из освобожденных из-под ареста, Сергей Кунцевич заявил о пытках электрошоком и избиениях в СИЗО. Девять правозащитных организаций обратились с требованием к СК и Генпрокуратуре об освобождении оставшихся в СИЗО фигурантов громкого дела и проверке сообщений о пытках. На одно из более ранних аналогичных требований правозащитника Алеся Беляцкого Генпрокуратура ответила отказом .