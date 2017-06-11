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С фигурантов дела "о подготовке массовых беспорядков" продолжают снимать обвинения
12.06.2017 17:13 — Новости Экономики | Tut.by
Активист незарегистрированной БСДП (Народная Грамада) Сергей Кулинич получил из КГБ письмо, в котором сообщается, что против него прекращено уголовное преследование по делу о подготовке массовых беспорядков (часть дела «Белого легиона). Об этом
Соратник Николая Статкевича, Кулинич был освобожден из СИЗО 3 апреля. 9 июня аналогичное письмо получил активист «Молодого фронта» Роман Васильев. До него —
Параллельно со снятием обвинений в подготовке массовых беспорядков, из СИЗО в последние недели
Правозащитники сообщают, что сегодня по делу «Белого легиона» (подготовка массовых беспорядков и создание незаконного вооруженного формирования) в СИЗО КГБ и МВД остаются 14 человек.
Один из освобожденных из-под ареста, Сергей Кунцевич заявил о пытках электрошоком и избиениях в СИЗО. Девять правозащитных организаций обратились с требованием к СК и Генпрокуратуре об освобождении оставшихся в СИЗО фигурантов громкого дела и проверке сообщений о пытках. На одно из более ранних аналогичных требований правозащитника Алеся Беляцкого Генпрокуратура
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Активист незарегистрированной БСДП (Народная Грамада) Сергей Кулинич получил из КГБ письмо о прекращении в отношении него уголовного дела о подготовке массовых...
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