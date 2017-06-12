Рубль вместо доллара: кому это выгодно?

Беларусь и Россия вернулись к переговорам о переходе на российский рубль во взаимных расчетах за нефть и газ, о чем отчитались белорусские власти. Такой шаг выгоден сегодня исключительно Москве, уверены экономисты.

Рубли вместо долларов

Беларусь и Россия приступили к согласованию проекта по переходу расчетов за нефть и газ в российских рублях.

«Мы рассчитываем, что сам переход может состояться до конца текущего года», – заявил замминистр энергетики Беларуси Вадим Закревский.

По словам чиновника, точная дата переговоров пока неизвестна, однако проект уже согласовывается в РФ.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович обещал, что Москва и Минск вернутся к вопросу о переходе на рубли во втором полугодии 2017 года. Стороны также собираются разработать правила единого рынка газа к 1 января 2018 года.

Беларуси невыгодно, России выгодно. А что через год?

«Выгодно ли переходить Беларуси на российский рубль в рассчетах? На данный момент невыгодно», – сказал БДГ экономист Леонид Злотников.

По его словам, сейчас смысла для белорусской стороны менять валюты нет: российский рубль – сейчас крепкая валюта. Эксперт пояснил, что в случае, если расчеты идут в долларах, то их остается больше в белорусской экономике «для торговли, других обязательств, в том числе выплаты долгов».

«Если перейдем на российский рубль, то у нас пострадают отношения с другими странами», – добавил экономист.

Однако, при этом он считает, что в будущем – например, через год – российский рубль может стать выгодным при оплате нефти и газа. «В будущем может произойти снижение цен на нефть, рубль может ослабнуть. Если наши специалисты, которые это дело подталкивают, уверены, что российский рубль за это время станет более слабым, то смысл в этих действиях есть», – отметил Злотников.

Экономист пояснил, что «потерять в весе» валюта соседнего государства может по многим причинам: сейчас Россия поддерживает свой рубль, чтобы привлекать инвестиции.

«Все зависит от тенденций. Может, оказаться, что Беларуси это будет выгодно. Пока согласуют, пока договорятся, так и время пройдет», – добавил Леонид Злотников.

При этом, он уверен, что России переход на расчеты в рублях сейчас как раз выгоден. А вот, что будет через год… зависит от курса доллара.

Переход на расчеты в российских рублях подорвет доверие к белорусскому

С коллегой согласен и экономист Ярослав Романчук. Переход на расчеты выгоден сегодня только России. А что через год будет уже не важно, так как такой шаг серьезно подорвет доверие к белорусской валюте, считает эксперт.

«Этот шаг, безусловно, выгоден Центробанку России. Таким образом расширяется сфера использования российского рубля, Беларусь вовлекается во внутрироссийские расчеты», – пояснил Романчук.

При этом, сегодня корзина валют Беларуси на 50% привязана к российскому рублю, а это значит, что «в случае девальвации российского рубля ухудшится монетарная политика» и в Беларуси. Кроме того, «несмотря на заявления про диверсификацию экспорта, Беларусь продолжает оставаться в зоне российского рынка», добавил эксперт.

«Переход на расчеты в рублях за нефть потянет за собой другие расчеты – электроэнергию, что-то еще. Через два-три года 90% расчетов будет производиться в российских рублях. Переход на российский рубль в таких условиях будет техническим вопросом», – считает Романчук.

При этом, он не исключает, что для отдельных компаний смена валюты будет выгодной хотя бы по той причине, что будет меньше транзакций. «Если выручка компании в российских рублях, то получится затариться рублями, транзакционные издержки будут меньше», – пояснил экономист.

Но результат этого всего в целом для белорусского рубля будет печальным, уверен эксперт, так как «спрос на белорусскую валюту будет еще меньше, популярность снизится».

Справка БГД