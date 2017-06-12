Китайцы готовы инвестировать миллиард долларов в белорусский АПК

МИНСК, 12 июн — Sputnik. Бизнесмены из Китая готовы инвестировать миллиард долларов в белорусское сельское хозяйство и другие сферы экономики, заявили в понедельник в эфире телеканала ОНТ.



© Sputnik / Виктор Толочко Беларусь рассчитывает на инвестиции ЕС для модернизации транспорта

Китайская делегация и белорусские власти в понедельник подписали протокол о намерениях: бизнесмены из Поднебесной обещают вложить в различные отрасли Беларуси крупные суммы.

Так, до полумиллиарда долларов Китай готов инвестировать только в современное производство безопасных и экологически чистых упаковок, которое может открыться в рамках индустриального парка "Великий камень".

"Мы готовы выделить участки на востоке Могилевской области для современных научных комплексов", – рассказал в эфире телеканала глава Минсельхозпрода Беларуси Леонид Заяц.

Министр добавил, что также прорабатывается вопрос об инвестициях китайских партнеров в белорусские предприятия – в том числе в Оршанский мясоконсервный комбинат и ОАО "Здравушка-милк", а также в ряд других.

Пока договоров заключено не было, однако стороны подписали протокол о намерении – первый шаг на пути к очередным крупным вложениям Китая в белорусскую экономику.