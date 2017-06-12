Потупчик о БелАЭС, законе об электроэнергетике и сотрудничестве с РФ

— Владимир Николаевич, на каком этапе в настоящее время находится реализация крупнейшего российско-белорусского проекта в энергетической сфере — строительства Белорусской АЭС?



© Sputnik / Виктор Толочко Нацбанк о сотрудничестве с РФ, курсе рубля и российских банках

— Развитие атомной энергетики наряду с модернизацией действующей энергосистемы, использованием возобновляемых источников энергии и сокращением энергоемкости ВВП является важнейшим фактором обеспечения энергетической безопасности страны, который позволит обеспечить дополнительные гарантии укрепления государственной независимости и экономической самостоятельности Беларуси.

В Беларуси сооружается атомная электростанция по российскому проекту "АЭС — 2006", состоящая из двух энергоблоков суммарной мощностью 2400 МВт. Генеральным подрядчиком выступает АО Инжиниринговая компания "Атомстройэкспорт".

Сейчас активно ведутся работы на всех основных объектах обоих энергоблоков Белорусской АЭС. С целью безусловного выполнения графика сооружения на постоянной основе проводится мониторинг текущей ситуации.

В апреле 2017 года выполнен монтаж корпуса реактора. В июне текущего года приступили к сварке главного циркуляционного трубопровода. На первом энергоблоке и ряде общестанционных объектов осуществляется монтаж основного технологического, тепломеханического и электротехнического оборудования.

Окончены строительно-монтажные работы по пускорезервной котельной, на объекте ведутся пуско-наладочные работы.

— Укладывается ли генподрядчик в график работ?



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— В настоящее время полномасштабно развернуты строительно-монтажные работы на 123 из 130 объектах и сооружениях первого и второго энергоблоков БелАЭС.

Основное энергетическое оборудование для станции полностью законтрактовано, ведется его изготовление и поставка по мере готовности на площадку строительства. Вспомогательное оборудование законтрактовано на 75%.

В соответствии с межправительственным соглашением по сооружению БелАЭС обеспечено участие белорусских строительных организаций в строительно-монтажных работах. Так, из 36 подрядных организаций на площадке выполняют работы 24 белорусские организации и 12 российских специализированных организаций. Численность персонала, задействованного на сооружении объектов Белорусской АЭС, в настоящее время составляет более 50 тысяч человек.

По состоянию на 1 мая 2017 года всего с начала строительства по объекту уложено 67% (789 тыс. куб. метров) от общего объема бетона и смонтировано 79% (125 тыс. тонн) от общего объема арматуры, предусмотренных проектной документацией.

Введены в эксплуатацию учебно-тренировочный центр, где проводится подготовка будущего эксплуатационного персонала строящейся атомной электростанции, осуществляется плановый ввод объектов инфраструктуры атомной электростанции.

Выполнены в полном объеме строительные работы на системе подачи технической воды на площадку атомной электростанции (возведены здания насосных станция I и II подъемов, объединенная камера переключений). Окончен монтаж трубопроводов внеплощадочного техводоснабжения.

Финансирование строительства АЭС и объектов инфраструктуры атомной электростанции обеспечено в необходимом объеме.

Организация работы и достигнутый уровень сотрудничества с российской стороной позволяет решать производственные вопросы, возникающие при сооружении станции.

В связи с принятым решением о замене корпуса реактора после возникшего 10 июля 2016 года инцидента при проведении такелажных работ по его перемещению генподрядчиком срок ввода первого энергоблока намечен на декабрь 2019 года. Второй энергоблок будет введен в соответствии со сроками, согласно контракту в 2020 году.

— Как Росатом участвует в подготовке белорусских атомщиков?



© Sputnik / Сергей Пушкин. Суриков о Минских соглашениях, визовом вопросе и истерии вокруг учений

— Подготовка и обучение персонала БелАЭС ведется в рамках исполнения Генерального контракта на сооружение БелАЭС. АО Инжиниринговая компания "Атомстройэкспорт" осуществляет обучение эксплуатационного персонала АЭС, разрабатывает учебно-методическую документацию. В качестве обучающей организации определена АО "Атомтехэнерго", имеющая значительный опыт в подготовке персонала российских и зарубежных АЭС.

В 2016 году введен в эксплуатацию учебно-тренировочный центр, для подготовки эксплуатационного и ремонтного персонала, с полномасштабным и аналитическим тренажерами. Специалисты госпредприятия "Белорусская АЭС" также проходят обучение и стажировку на действующих российских АЭС.

Управление работой энергоблоков АЭС возложено на операторов блочных пунктов управления. Мировой опыт показывает, что наилучшей формой подготовки и поддержания квалификации этих специалистов является организация учебного процесса с применением полномасштабных, аналитических, локальных тренажеров, которыми оснащен учебно-тренировочный центр.

В рамках сотрудничества с Госкорпорацией "Росатом", включая российский регулирующий орган и российские организации технической поддержки, будет обеспечена своевременная подготовка и обучение персонала для работы на БелАЭС.

— С учетом подготавливаемого в настоящее время проекта закона "Об электроэнергетике", поясните, будет ли учтен опыт России по разделению производства, генерации и сбыта электроэнергии?

— Приступая к работе над проектом закона "Об электроэнергетике", мы проанализировали опыт создания электроэнергетических рынков более 30 стран. И во всех этих странах общей чертой при проведении реформ являлось разграничение монопольных и конкурентных видов деятельности. Под монопольными видами деятельности следует понимать генерацию и оперативно-диспетчерское управление, потенциально конкурентные — это производство и сбыт.

Кроме того, происходила демонополизация отрасли и создание соответствующих субъектов электроэнергетики (производитель, системно-сетевой оператор, оператор системы распределения, поставщик) с одновременным развитием антимонопольного регулирования, введением для независимых поставщиков электрической энергии недискриминационного доступа к инфраструктуре, либерализацией рынков электрической энергии.

С учетом мирового опыта белорусскими специалистами в настоящее время и готовится указанный законодательный проект.

— Планируется ли реализовывать в партнерстве с РФ другие, помимо Белорусской АЭС, совместные проекты в энергетике?

— Энергетические компании Беларуси и России тесно взаимодействуют на протяжении многих лет. У нас есть четкое понимание, что без сохранения межсистемных связей развитие энергетики, а вместе с ней и других отраслей промышленности и экономики, невозможно. Именно поэтому мы дорожим профессиональными отношениями, которые сложились между нашими странами в энергетической сфере. Все это подтверждается конкретными примерами.

Основной объем электроэнергии в Беларуси производится на тепловых станциях, работающих на природном газе, бесперебойную поставку которого осуществляют наши российские партнеры. Мы же в свою очередь обеспечиваем беспрепятственный транзит российского природного газа по магистральным трубопроводам, проходящим по территории республики, в Калининградскую область России, Литву, Украину, Польшу.

Параллельная работа ЕЭС России и ОЭС Беларуси гарантирует надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей наших стран. Белорусские энергетические предприятия взаимодействуют с профильными российскими компаниями в сфере поставок энергетического оборудования, совместной работы по проектированию, реконструкции и строительству энергетических объектов на территории России и Беларуси.

В стадии завершения находится строительство Полоцкой ГЭС, которое мы осуществляем совместно с российской компанией.

Необходимо отметить, что в последнее десятилетие в Белорусской энергосистеме была проведена масштабная модернизация в рамках которой введено в эксплуатацию порядка 2400 МВт современных высокоэффективных мощностей, что составляет примерно четвертую часть от установленной мощности энергосистемы. И сейчас, с учетом планируемого ввода 2400 МВт на Белорусской АЭС, мы проводим, можно сказать "точечную" модернизацию оборудования энергоисточников, главным образом, на ТЭЦ. В дальнейшем значительное внимание будет уделено модернизации электрических сетей и подстанций, а также тепловых сетей.

Реализация всех проектов осуществляется на конкурсной основе, и принимая во внимание высокую квалификацию российских компаний мы приглашаем их к участию в конкурсах как по модернизации генерирующего оборудования, так и по строительству линий электропередачи и электрических подстанций.

Учитывая положительный опыт взаимодействия с российскими компаниями, в перспективе можно прогнозировать дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества между белорусскими и российскими компаниями в области электроэнергетики.

И здесь уместно привести пример тесного сотрудничества государственного производственного объединения "Белэнерго" с крупнейшей российской энергетической компанией ПАО "Россети". В рамках реализации соглашения о стратегическом сотрудничестве ежегодно выполняются совместные мероприятия в сфере обмена опытом по организации эксплуатации электрических сетей, проводятся семинары и форумы, а также осуществляются противоаварийные тренировки специалистов по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на электросетевых объектах.

Мы намерены укреплять сотрудничество в рамках всех намеченных совместных мероприятий.

Проведение совместных учений и отработка взаимодействия при ликвидации массовых отключений электросетевых объектов положительно сказывается на готовности подразделений электросетевого комплекса России и Беларуси к последствиям неблагоприятных природных явлений. Такая практика совместных тренировок, обмена опытом и взаимодействие приграничных регионов продолжена в текущем году и будет укрепляться в будущем.