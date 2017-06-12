Микрофинансовые организации получат доступ к кредитным историям

МИНСК, 13 июн – Sputnik. Микрофинансовые и лизинговые организации Беларуси будут опираться на кредитные истории при решении вопроса о выдаче займов, заявила журналистам во вторник член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Людмила Нижевич.

Белорусские парламентарии рассматривают во вторник в первом чтении закон "О внесении изменений и дополнений в закон республики Беларусь "О кредитных историях".

"Закон предусматривает уточнение объема кредитной истории и уточняет перечень организаций, которые должны работать на в рамках этого закона", – рассказала парламентарий.

Кроме того, в случае принятия закона будут расширены и функции Нацбанка. "Теперь микрофинансовые, лизинговые и другие организации также будут опираться на кредитные истории", – отметила Нижевич.

Отмечая на вопрос о том, обязательно ли будет для получения займа в небанковской организации предоставлять доступ к кредитной истории, парламентарий ответила положительно и добавила, что изменения помогут избегать финансовых рисков.

Кредитный регистр – автоматизированная информационная система Национального банка, обеспечивающая формирование кредитных историй, их хранение и предоставление кредитных отчетов.

В кредитной истории физического и юридического лица содержатся сведения о заключенных ими с банками и микрофинансовыми организациями кредитных договорах, овердрафтах, договорах займа, поручительства, гарантии, залога. Кредитная история хранится в Нацбанке, она формируется банками и микрофинансовыми организациями.

Сведения, входящие в состав кредитной истории, предоставляются в виде кредитных отчетов. Согласно закону "О кредитных историях" каждый кредитополучатель банка может раз в год бесплатно получить кредитный отчет, за вознаграждение – неограниченное число раз.

Как правило, белорусские комбанки при выдаче гражданам потребительских кредитов теперь не требуют предоставления справок о доходах, но могут поднять сведения кредитных отчетов. При выдаче кредитов на недвижимость банк может запросить кредитный отчет вместе со справкой о доходах.

С 2016 года получение сведений из кредитного регистра Нацбанка стало доступно физлицам онлайн.