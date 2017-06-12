Чижовское водохранилище и Лошицкий парк – где и за сколько «МАПИД» построит новые дома в ближайшие годы

Что касается «двушек», то их было всего 10 в одном подъезде дома, и они сразу после выхода проектной декларации нашли своих покупателей.

На сегодняшний день в доме в продаже осталось порядка 15-20% квартир.

24 мая текущего года опубликована вторая декларация по объекту. Примечательно, что к завершению строительства дома в 1, 2 и 3 подъездах заказчик поднял стоимость квадратного метра трехкомнатных квартир на 100 рублей.

Сегодня в доме при поэтапной оплате однокомнатную квартиру можно приобрести за Br1900/кв.м, при полной оплате в течение месяца — за Br1700/кв.м. При поэтапной оплате трехкомнатная квартира обходится в Br1550/кв.м, при 100-процентной оплате — в Br1395/кв.м.



