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Чижовское водохранилище и Лошицкий парк – где и за сколько «МАПИД» построит новые дома в ближайшие годы
13.06.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Сегодня «МАПИД» как заказчик завершает строительство последнего жилого дома № 12 по генплану модернизированной серии М464М-10 первой очереди в микрорайоне Лошица-9 на ул. Михаила Пташука. Освоение участка началось в 2012 году. К настоящему времени предприятие построило здесь уже 11 жилых домов. Один из них —
Жилой 10-этажный 7-секционный дом № 12 по генплану рассчитан на 274 квартиры. В доме представлены 2 типа однокомнатных квартир по 49,2 кв.м и 51,9 кв.м и 4 типа трехкомнатных по 89,2 кв.м, 92,2 кв.м, 92,6 кв.м и 99,4 кв.м. Есть «трешки» с двумя санузлами.
Что касается «двушек», то их было всего 10 в одном подъезде дома, и они сразу после выхода проектной декларации нашли своих покупателей.
На сегодняшний день в доме в продаже осталось порядка 15-20% квартир.
24 мая текущего года опубликована вторая декларация по объекту. Примечательно, что к завершению строительства дома в 1, 2 и 3 подъездах заказчик поднял стоимость квадратного метра трехкомнатных квартир на 100 рублей.
Сегодня в доме при поэтапной оплате однокомнатную квартиру можно приобрести за Br1900/кв.м, при полной оплате в течение месяца — за Br1700/кв.м. При поэтапной оплате трехкомнатная квартира обходится в Br1550/кв.м, при 100-процентной оплате — в Br1395/кв.м.
— Несмотря на увеличение цены «квадрата» на трехкомнатные квартиры, она остается одной из самых привлекательных в городе для тех граждан, которые хотят улучшить свои жилищные условия, — уточняет Геннадий Болтик, заместитель генерального директора по собственному строительству ОАО «МАПИД». — Квартир такого большого метража и высокого качества строительства по доступной цене остается на рынке немного. Минские застройщики перестраиваются и все чаще предлагают на рынок малогабаритные квартиры компакт-класса. В своих новых проектах мы также уменьшаем общую площадь жилых помещений и в основном проектируем одно- и двухкомнатные квартиры.
Дом запланирован к вводу в августе 2017 года.
В ближайшее время заказчик получит решение Мингорисполкома о предварительном изъятии земельных участков на ул. Чижевских, приступит к сносу индивидуальных жилых домов (всего 39), а затем начнет реализацию второй очереди. Она предполагает строительство 4 жилых домов: 2 — серии М464М и 2 — серии М 111-90. Всем 69 собственникам зарезервированы квартиры в новых домах первой очереди строительства. Большинство из них уже дали согласие на переезд.
С учетом сноса и непосредственно строительства на освоение площадки уйдет примерно 3 года. Проект интересен тем, что жилые дома будут приближены к Чижовскому водохранилищу и Лошицкому парку.
Начато строительство дома в Жодино
В настоящее время ОАО «МАПИД» приступило к строительству 10-этажного 2-подъездного жилого дома на 107 квартир модернизированной серии М 464 М на ул. Калиновского в Жодино, где оно одновременно выступает и заказчиком, и генподрядчиком.
В отличие от типовой, дом модернизированной серии имеет внутренние перегородки из мелкоштучного материала. Это дает возможность без проблем делать перепланировку в квартире, не затрагивая его несущих конструкций. Кроме того, она позволяет увеличивать жизненное пространство жилых помещений.
В доме запроектированы одно- и двухкомнатные квартиры. Общая площадь однокомнатных составляет от 38 кв.м до 44 кв.м, двухкомнатных — от 60 кв.м до 67 кв.м.
— Участок под строительство дома мы купили в 2014 году, когда рынок недвижимости был еще достаточно активным. Вынуждены были выйти на площадку в текущем году, чтобы не нарушать условия договора, — рассказывает Геннадий Болтик. — Строительство дома будет полностью вестись за собственные средства «МАПИДа». Квартиры будут реализовываться по договорам купли-продажи после ввода объекта в эксплуатацию. Рассчитываем продавать жилые помещения по Br1100/кв.м.
В августе 2017 года заказчик обещает построить коробку дома и ввести объект в эксплуатацию уже в ноябре.
— Планирует ли «МАПИД» строить и другие новые жилые дома в Жодино? — задаю вопрос Геннадию Болтику.
— Нет, достроим дом как генподрядчики, построим свой, и больше здесь работать не будем. Заканчиваем проектирование новых площадок в Минске, на них мы и сфокусируем свои силы, — отвечает заместитель генерального директора предприятия.
Новые проекты и новые продажи
В 2016 году по указу № 400 предприятие получило ряд новых площадок под строительство жилых домов по заявительному принципу. Одни из них еще проектируются, другие проходят государственную экспертизу. Участки не предполагают сноса, однако имеют те или иные обременения.
По условиям акта выбора не менее половины квартир в доме на пересечении улиц Колесниковой и Проектируемой №5 в Каменной Горке-3 будут предназначены для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Затраты по строительству сетей будут включены в стоимость квартир, строящихся на коммерческой основе. Поэтому ожидать существенного снижения цены квадратного метра будущим новоселам не стоит. «При определении стоимости квартир мы будем ориентироваться на среднюю рыночную цену», — уточняет Геннадий Болтик.
На строительную площадку компания планирует выйти в IV квартале 2017 года, а уже в начале 2018 года предложить на рынок новые квартиры. Привлекательность месторасположения жилого дома заключается в том, что он примыкает к зеленой зоне микрорайона Каменная горка-3.
Архитектурный облик дома напоминает П-образную форму с переменной этажностью 8 и 7 этажей. Предусмотрено устройство внутреннего двора, свободного от автотранспорта. На фасадах выполнены графические орнаменты в славянском стиле и юбилейная надпись.
Одновременно начнется освоение и других площадок в городе. Так, на месте снесенного Дома культуры на ул. Пирогова, 1, будет построен 6-этажный 2-секционный жилой дом на 47 квартир серии М 464-У1-М. Общая площадь 1-комнатных квартир составляет 42,4 кв.м, 2-комнатных — 60,5 кв.м.
По инвестиционному договору по освоению участка в границах ул. Слободской — проезда Слободского — ул. Есенина — ул. Космонавтов заказчик строительства за счет собственных средств должен запроектировать детсад, расположенный в непосредственной близости от дома, и передать городу проект для реализации.
Жилой дом серии М 464-У1-М будет 9-этажным 3-секционным и рассчитан на 107 квартир. Впервые при разработке фасадов здания применены матрицы.
На ул. Курганной начнется строительство малоэтажных многоквартирных жилых домов по генплану № 4 и №5, выполненных на основе серии М-464-У1. В домах предусмотрен мансардный этаж из мелкоштучных материалов и кровля из металлочерепицы.
В ближайших планах — строительство 3 жилых домов по генплану № 35, 36, 37 в границах ул. Матусевича — П. Глебки — проезда ул. Масюковщина — ул. Колесникова. Одновременно за счет собственных средств застройщик будет вести строительство многоуровневой стоянки на 250 машиномест.
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Чижовское водохранилище и Лошицкий парк – где и за сколько «МАПИД» построит новые дома в ближайшие годы
С возведением дома № 12 по генплану на ул. Михаила Пташука "МАПИД" завершает реализацию первой очереди строительства жилых домов в микрорайоне Лошица-9. В IV квартале...
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