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Тепловую модернизацию жилфонда планируется провести в Беларуси

13.06.2017 10:59 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июн – Sputnik. Здания и жилой фонд Беларуси ждет тепловая модернизация, рассказал на сессии Палаты представителей Национального собрания во вторник министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов.

Тепловую модернизацию жилфонда планируется провести в Беларуси
© Sputnik / Виктор Толочко
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Белорусские парламентарии во вторник ратифицировали кредитное соглашение между республикой и Европейским барком реконструкции и развития – он выделит деньги на усовершенствование работы коммунальных предприятий в нескольких белорусских городах. 

"Прорабатываем вопрос расширить программы по водному сектору, у нас есть проблема с очистными сооружениями", – рассказал Терехов. 

По словам министра, также прорабатывается вопрос выделения ЕББР кредита на развитие использования для целей ЖКХ местных видов топлива, а также тепловую модернизацию зданий и жилфонда в Беларуси. О возможных сроках и подробностях проведения подобных мероприятий Терехов не сообщил. 

Как рассказал глава МинЖКХ, осуществление отдельных программ с ЕББР длится достаточно долго: так, с момента начала работы над проектом реконструкции очистных сооружений в Полоцке до его внесения в парламент прошло почти четыре года.

 
Теги: Минск
 
 
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Вопрос о подобной модернизации сейчас прорабатывается с Европейским барком реконструкции и развития.

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