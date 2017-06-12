Тепловую модернизацию жилфонда планируется провести в Беларуси

МИНСК, 13 июн – Sputnik. Здания и жилой фонд Беларуси ждет тепловая модернизация, рассказал на сессии Палаты представителей Национального собрания во вторник министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов.



© Sputnik / Виктор Толочко Беларусь рассчитывает на инвестиции ЕС для модернизации транспорта

Белорусские парламентарии во вторник ратифицировали кредитное соглашение между республикой и Европейским барком реконструкции и развития – он выделит деньги на усовершенствование работы коммунальных предприятий в нескольких белорусских городах.

"Прорабатываем вопрос расширить программы по водному сектору, у нас есть проблема с очистными сооружениями", – рассказал Терехов.

По словам министра, также прорабатывается вопрос выделения ЕББР кредита на развитие использования для целей ЖКХ местных видов топлива, а также тепловую модернизацию зданий и жилфонда в Беларуси. О возможных сроках и подробностях проведения подобных мероприятий Терехов не сообщил.

Как рассказал глава МинЖКХ, осуществление отдельных программ с ЕББР длится достаточно долго: так, с момента начала работы над проектом реконструкции очистных сооружений в Полоцке до его внесения в парламент прошло почти четыре года.