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Нацбанк: в Беларуси есть кредитозависимые люди

13.06.2017 11:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июн – Sputnik. Изменения, которые планируется внести в закон о кредитных историях, помогут облегчить жизнь близким кредитозависимых граждан, заявил во вторник в ходе общения с парламентариями заместитель председателя Национального банка Беларуси Дмитрий Лапко.

Нацбанк: в Беларуси есть кредитозависимые люди
© Sputnik Игорь Зарембо
Микрофинансовые организации получат доступ к кредитным историям

Депутаты во вторник приняли в первом чтении изменения в закон "О кредитных историях" – предполагается, что опираться на кредитные истории при решении о выдаче кредитов гражданам должны будут не только банки, но и микрофинансовые, а также лизинговые организации.  Один из парламентариев уточнил, в чем для граждан состоит польза кредитных историй. Представитель Набцанка заверил: подобная практика распространена по всему миру, а проблемы с кредитными историями случаются редко. 

"Очень мало случаев когда были отказы (в кредитах – Sputnik) необоснованные. Когда физическое лицо обращается в Нацбанк, мы можем установить справедливость и уточнить информацию в кредитной истории физлица", – отметил Лапко. 

Облегчит жизнь новая версия закона, по мнению представителя Нацбанка, большому числу белорусов. 

"Есть кредитозависимые люди, которые соревнуются, кто больше взял кредитов. Институт кредитной истории поможет облегчить нагрузку на родственников – например, за детей часто приходится погашать обязательства их родителям", – пояснил зампред Нацбанка. 

 
Теги: Минск
 
 
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В случае необоснованного, по мнению человека, отказа в кредите физлицо может обратиться в Национальный банк и уточнить свою кредитную историю.

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