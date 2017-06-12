Лимит на интернет-покупки за границей могут повысить до €200

МИНСК, 13 июн – Sputnik. Страны – участницы Евразийского экономического союза обсуждают унификацию лимитов на стоимость посылок в международных почтовых отправлениях, сообщил во вторник журналистам зампред Государственного таможенного комитета Беларуси Сергей Полудень.

В настоящее время в Казахстане и России действует лимит в размере 1000 евро, при этом планируется, что он будет уменьшен до 200 евро.

"Обсуждаем унификацию в ЕАЭС", – заявил Полудень.

Он также напомнил, что в рамках союза подписаны документы, согласно которым лимиты будут сближаться в течение трех лет – до уровня 200 евро. При этом, по словам представителя ГТК, соответствующее решение о повышении в республике данного ограничения будет принято с учетом позиций в этом вопросе со стороны заинтересованных государственных органов.

С 14 апреля 2016 года для белорусов были ужесточены правила заказа товаров из зарубежных магазинов : гражданин имеет право получить из-за рубежа по почте товар не более чем на 22 евро в месяц и весом не более 10 килограммов. Если лимит превышен, пошлина составит 30% от таможенной стоимости товара, но не менее 4 евро за килограмм.