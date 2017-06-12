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Лимит на интернет-покупки за границей могут повысить до €200
13.06.2017 12:16 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июн – Sputnik. Страны – участницы Евразийского экономического союза обсуждают унификацию лимитов на стоимость посылок в международных почтовых отправлениях, сообщил во вторник журналистам зампред Государственного таможенного комитета Беларуси Сергей Полудень.
В настоящее время в Казахстане и России действует лимит в размере 1000 евро, при этом планируется, что он будет уменьшен до 200 евро.
"Обсуждаем унификацию в ЕАЭС", – заявил Полудень.
Он также напомнил, что в рамках союза подписаны документы, согласно которым лимиты будут сближаться в течение трех лет – до уровня 200 евро. При этом, по словам представителя ГТК, соответствующее решение о повышении в республике данного ограничения будет принято с учетом позиций в этом вопросе со стороны заинтересованных государственных органов.
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Лимиты на посылки будут пересмотрены в течение ближайших трех лет – согласно документам, подписанным в ЕАЭС.
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