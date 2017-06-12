Лукашенко: Военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ обостряется

Военно-политическая обстановка на современном этапе в зоне ответственности ОДКБ еще больше обостряется. Такую точку зрения выразил президент Беларуси Александр Лукашенко 13 июня на встрече с руководителями оборонных ведомств государств — членов ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.



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Приветствуя гостей, глава государства обратил внимание на тот факт, что в нынешнем году отмечается 25-летие с момента подписания Договора о коллективной безопасности и 15-летие со дня образования Организации. «Все эти годы военно-политическую обстановку в зоне ответственности ОДКБ нельзя было назвать спокойной. На современном этапе она еще больше обостряется, — заявил президент. — Вы хорошо осведомлены о происходящих процессах в регионах коллективной безопасности. Уверен, что наши оценки сегодняшнего состояния угроз в различных сферах безопасности совпадают».

В этих условиях Беларусь придает особое значение эффективности работы уставных органов ОДКБ, отметил Александр Лукашенко. Он надеется, что нынешнее заседание Совета министров обороны будет способствовать укреплению безопасности наших государств.

Президент напомнил, что, когда Беларусь принимала председательство в Совете коллективной безопасности, был выдвинут ряд инициатив, в том числе в военной сфере. Предложено принять меры по практической реализации Стратегии коллективной безопасности ОДКБ, совершенствованию системы кризисного реагирования, а также углублению сотрудничества в военно-технической сфере.

«Они продиктованы логикой развития Организации, нашим видением решения актуальных задач. Сегодня на первый план выходят вопросы именно практического сотрудничества по обеспечению стабильности в регионах, — убежден глава государства. — Необходимо понимать, что все сферы обеспечения безопасности и деятельности ОДКБ взаимосвязаны. Недоработки отдельных практических направлений неизбежно влекут за собой торможение в развитии всего механизма».

Беларусь выступает за скорейшее оснащение КСОР новейшими образцами вооружения

Глава государства отметил, что странами — членами ОДКБ в состав КСОР выделены наиболее боеготовые подразделения национальных вооруженных сил. Он обратил внимание присутствующих на то, что решением Совета коллективной безопасности ОДКБ предусмотрено оснащение КСОР современными и, что очень важно, совместимыми вооружением и военной техникой. Данная позиция закреплена в соглашении о Коллективных силах оперативного реагирования.

По мнению президента, на практике эта работа продвигается медленными темпами, что недопустимо. «В такой ситуации Коллективные силы не достигают своего максимального потенциала, поэтому работу по данному направлению необходимо активизировать», — заявил Александр Лукашенко.

Он также считает, что нельзя затягивать согласование сторонами соглашения о совместном техническом обеспечении КСОР ОДКБ, которое подготовлено в рамках создания соответствующей системы материально-технического обеспечения войск. «Его реализация имеет практическую направленность и позволит снять многие неурегулированные вопросы обеспечения действий Коллективных сил как при выполнении ими боевых задач, так и в ходе учебы», — отметил глава государства.