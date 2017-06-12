Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает Сбербанку расширять поле деятельности на белорусском рынке. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с президентом, председателем правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом, передает БЕЛТА .



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«Мне всегда приятно с вами встречаться, вы это знаете, — сказал Александр Лукашенко, обращаясь к Герману Грефу. — Я готов к обсуждению любых проблем, которые сегодня есть в нашем сотрудничестве. Тем более вы работаете у нас очень активно в экономике, Сбербанк России — активный участник нашего рынка. Думаю, что поле деятельности надо расширять, и мы потихоньку будем это делать».

Герман Греф поблагодарил за возможность встречи и конструктивное отношение. «Сбербанк в Беларуси — очень крупный игрок на рынке. И все эти годы, начиная с 2014-го, мы в непростые времена увеличивали свой портфель. Сейчас ситуация уже куда более стабильная. Считаю, что этот год мы закончим значительно лучше, чем 2015 и 2016 годы. Со следующего года мы должны выходить на устойчивую прибыль. В целом ситуация под контролем», — сказал он.

По информации источников, в ходе нынешнего визита планируется заслушать доклад о завершении сделки по продаже отеля у цирка «Сбербанк Капиталу».

12 января Герман Греф уже обсуждал с Александром Лукашенко пути окончания строительства гостиницы, известной в народе как не-Kempinski. Сторонам удалось «найти подходы к решению практически всех проблем». В частности, Греф согласился дофинансировать проект в течение 2 лет и заручился поддержкой со стороны властей Беларуси. 10 апреля Лукашенко своим указом № 110 утвердил условия завершения строительства объекта. Однако недавно стало известно, что в сделке по продаже отеля у цирка нашлись проблемные места .

Как ранее сообщалось, на сегодня также была запланировала встреча с еще одним влиятельным российским бизнесменом — основным акционером «Уралкалия» Дмитрием Мазепиным по поводу возобновления сотрудничества в калийной сфере.

Сбербанк РФ является одним из основных кредиторов «Беларуськалия» и «Уралкалия». Поэтому калийная тема должна быть затронута и во время визита Грефа.