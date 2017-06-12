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Лукашенко встретился с Грефом: "Думаю, поле деятельности надо расширять"
13.06.2017 12:23 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает Сбербанку расширять поле деятельности на белорусском рынке. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с президентом, председателем правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом,
«Мне всегда приятно с вами встречаться, вы это знаете, — сказал Александр Лукашенко, обращаясь к Герману Грефу. — Я готов к обсуждению любых проблем, которые сегодня есть в нашем сотрудничестве. Тем более вы работаете у нас очень активно в экономике, Сбербанк России — активный участник нашего рынка. Думаю, что поле деятельности надо расширять, и мы потихоньку будем это делать».
Герман Греф поблагодарил за возможность встречи и конструктивное отношение. «Сбербанк в Беларуси — очень крупный игрок на рынке. И все эти годы, начиная с 2014-го, мы в непростые времена увеличивали свой портфель. Сейчас ситуация уже куда более стабильная. Считаю, что этот год мы закончим значительно лучше, чем 2015 и 2016 годы. Со следующего года мы должны выходить на устойчивую прибыль. В целом ситуация под контролем», — сказал он.
По информации источников, в ходе нынешнего визита планируется заслушать доклад о завершении сделки по продаже отеля у цирка «Сбербанк Капиталу».
12 января Герман Греф
Как ранее сообщалось, на сегодня также была запланировала встреча с еще одним влиятельным российским бизнесменом — основным акционером «Уралкалия» Дмитрием Мазепиным по поводу возобновления сотрудничества в калийной сфере.
Сбербанк РФ является одним из основных кредиторов «Беларуськалия» и «Уралкалия». Поэтому калийная тема должна быть затронута и во время визита Грефа.
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"Мне всегда приятно с вами встречаться, вы это знаете, - сказал Александр Лукашенко, обращаясь к Герману Грефу. - Я готов к обсуждению любых проблем, которые сегодня...
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