Лукашенко хочет расширить присутствие Сбербанка РФ в Беларуси

МИНСК, 13 июн – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости расширять сферу деятельности российского Сбербанка в республике, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.



© Sputnik Алексей Дружинин Мазепин летит на переговоры с Лукашенко: будет новый калийный альянс?

Во вторник 13 июня Лукашенко встретился с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Ранее совладелец "Уралкалия" Дмитрий Мазепин сообщил, что у него запланированы на этот день переговоры с белорусским лидером, в которых примет участие и Греф. В то же время о присутствии на встрече российского бизнесмена пресс-служба главы государства не сообщает.

"Думаю, что поле деятельности (Сбербанка в Беларуси – Sputnik) надо расширять, и мы потихоньку будем это делать", — сказал Лукашенко Грефу в ходе встречи.

Он также отметил, что готов обсуждать любые проблемы, которые есть сейчас у Сбербанка в Беларуси.

Со своей стороны Греф отметил, что Сбербанк – очень крупный игрок на рынке республики, с 2014 года, несмотря на сложную экономическую ситуацию, портфель его кредитов был увеличен.

Сейчас ситуация, по словам председателя правления, более стабильная, и 2017 год предполагается закончить значительно лучше, чем 2015-й и 2016-й, а со следующего года необходимо выходить на устойчивую прибыль.

Как ранее сообщалось, Мазепин вместе с главой Сбербанка Грефом рассчитывали провести с Лукашенко переговоры и предложить белорусской стороне новые варианты создания калийного альянса.