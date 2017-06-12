ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Мы никого не пугаем". Лукашенко пообещал провести учения "Запад-2017" в любом случае

13.06.2017 13:43 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Несмотря ни на какое давление, белорусско-российские учения «Запад-2017» будут проведены масштабно и серьезно, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с руководителями оборонных ведомств государств — членов ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.

«Вы прекрасно знаете, что Беларусь и в рамках Союзного государства, и в рамках ОДКБ ответственна за западное направление. Это зона ответственности Беларуси, и вся наша армия сконцентрирована на это вместе с Российской Федерацией. У нас выстроен четкий план действий в разных ситуациях», — обратил внимание глава государства.

Осенью на территории Беларуси пройдут белорусско-российские учения «Запад-2017». «И как бы нас не давили, мы проведем эти учения и нацелены на то, чтобы они прошли масштабно и очень серьезно, — заявил президент. — Знаю, что и в России точно такое же настроение. Мы никого не пугаем. Нам чужого не надо. Поэтому мы будем отрабатывать все то, что отрабатывают наши потенциальные соперники. Мы обучаем армию и будем ее обучать защищать нашу территорию, наше государство, наши народы».

Глава государства заявил об открытости этих учений: «Мы пригласим на учения всех сегодня присутствующих министров обороны, и не только. Эти учения открыты. Пусть смотрят на наши возможности. Мы очень серьезно нацелены на то, чтобы на территории Беларуси учения прошли очень эффективно, и будем стараться придать этим учениям и масштабный, и разноплановый характер, чтобы наши военные — и России, и Беларуси — чувствовали, что они защищают на этом направлении и какие обязательства на них возложены».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря ни на какое давление, белорусско-российские учения "Запад-2017" будут проведены масштабно и серьезно, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко хочет расширить присутствие Сбербанка РФ в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика