Китайские кредиторы могут обеспечить значительную часть инвестиций МАЗа и МТЗ

В мае Минпром сообщил об инвестиционной программе для МАЗа и МТЗ на суммы 500 млн и 1,1 млрд соответственно. Однако конкретных источников инвестиций министр промышленности Виталий Вовк тогда не озвучил. «Если быть откровенным, сегодня нет проблем взять кредит. Главное, чтобы проект был удачным, окупаемым и чтобы предприятие было нормальным», — рассказал вице-премьер Владимир Семашко во время общения с журналистами на презентации холдинга «Амкодор-Семаш».



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«Сегодня предложений по инвестициям больше, чем нужно. Иногда европейские банки и целые финансовые компании предлагают гораздо более выгодные условия, чем китайские кредитные линии», — утверждает вице-премьер. Впрочем, по его словам, для МАЗа один из источников кредита — коммерческий банк из Китая. Представители столичного завода уже подали в установленном порядке предложение на предмет выдачи кредита в 350 млн долларов. Но, как рассказал Семашко, есть и другие источники, которые прорабатываются для получения финансовых средств.

«Главная проблема МАЗа в том, что они задержались в своем развитии, в модернизации. МАЗу нужна новая кабина, новые мосты, новые оси — это все заложено в программу развития МАЗа, которая рассматривалась на научно-технических советах Минпрома и у меня. Программа откорректирована и адаптирована к внешним условиям, — уверен вице-премьер. — Вообще главные источники инвестиций у предприятия — это прибыль. Пока МАЗ этим похвалиться не может».

Что касается МТЗ, то они по своей программе развития в качестве источников инвестиций используют собственную прибыль и амортизационные отчисления. «А дальше, как и любое другое продвинутое предприятие, под крупные инвестиционные проекты заимствует. Поэтому открыты китайские кредитные линии на длительный срок, с большой отсрочкой платежа и под нормальные проценты», — сообщил Семашко.